赴日旅遊避人潮！彭博推薦5大隱藏景點 小京都、日本阿爾卑斯上榜

今年農曆春節假期長達9天，許多民眾規劃出國度假，日本作為台灣人最喜愛的旅遊目的地之一，如何避開高峰時段和擁擠的人潮，成為了不少遊客關注的焦點。彭博資訊推薦5個較少人潮的日本隱藏景點，或許可成為讀者下次旅遊的全新選擇。

日本不僅是台灣人的最愛旅遊勝地，加上日圓疲軟，更成為世界各國的旅遊首位。彭博資訊報導，根據日本國家旅遊局資料，2024年有3690萬人造訪日本，締造破紀錄人數，比2023年增長47%。

然而，隨著更多遊客到來，也造成東京、大阪和京都等地面臨過多人潮和基礎設施壓力。因此，彭博記者和編輯精心挑選5個可供替代的景點，分別是金澤、日本阿爾卑斯、伊勢志摩、和歌山縣、群馬山溫泉街。

金澤

如果你喜歡京都卻厭倦擁擠的遊客，那麼金澤可能是你的理想選擇。金澤被譽為「小京都」，距東京約兩個半小時的新幹線車程，是石川縣的首府，以保存完好的江戶時代建築和藝妓區聞名。

去金澤不可錯過三大藝妓區，其中最大且保存最完整的是東茶屋街，擁有茶屋、表演和傳統木建築。還可以參觀金澤城，該城仍在重建中，並以周圍的兼六園為亮點，這是日本三大名園之一。

日本阿爾卑斯

若想享受壯麗的自然景色，日本阿爾卑斯山脈是絕佳旅遊地點。這些山脈分為北阿爾卑斯（飛驒山脈）、中阿爾卑斯（木曾山脈）和南阿爾卑斯（赤石山脈），其中飛驒山脈最大，橫跨長野、富山、岐阜和新潟等地。雖然常被富士山吸引的遊客忽略，但當地有豐富的戶外活動，並有小屋可供過夜。

如果不是登山愛好者，仍然可以享受那些山脈美景。北阿爾卑斯適合各種健身程度的遊客，長野的松本是前往上高地等景點的好基地，初學者可以沿著梓川徒步，遊覽大正池和河童橋。

伊勢志摩

位於三重縣，擁有日本最神聖的場所之一伊勢神宮，內宮供奉天照大神，外宮供奉豐受大神。外宮町有明治風格建築，餐廳與紀念品店，當地特產如赤福餅與獨特烏冬。鳥羽海岸的海女小屋提供新鮮海鮮與伊勢蝦，並可了解珍珠養殖。另外，夫婦岩是伊勢志摩的另一地標，兩塊岩石由稻草繩連接，象徵夫妻的聯合與生育。

和歌山縣

對於喜愛探索日本宗教歷史的人，和歌山是絕佳的選擇。那裡有古老的熊野古道朝聖小徑，連接著三大聖地：奈良的吉野山、和歌山的熊野三山和高野山。高野山被認為是真言宗的歷史中心，遊客可以體驗1200多年的歷史，並在寺廟住宿，品嚐傳統的素食精進料理。在離開前，不要忘了拜訪世界上最可愛的車站站長，貓咪Nitam與Yontama。

群馬縣溫泉街

位於關東地區的群馬縣，以其山脈和溫泉小鎮聞名。若想放鬆享受溫泉，草津溫泉和四萬溫泉是受歡迎的選擇，其中四萬溫泉的積善館被認為是宮崎駿動畫《神隱少女》浴場的靈感來源。這些溫泉以富含礦物質的水質著稱，並長期位居日本最佳溫泉地之一。

泡完溫泉後，途經新幹線回東京的遊客，可以停留群馬最大的城市高崎，那裡是佛教達摩娃娃的發源地，傳統上，許願時會塗上達摩娃娃的左眼，願望實現後再塗上右眼。高崎還擁有日本最大的站立式佛像——高崎白衣大觀音，身高接近42米，遊客可登上內部階梯，俯瞰壯麗的城市與山景。