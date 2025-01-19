快訊

有滅證之嫌！尹錫悅遭羈押恐看守所過年 支持者怒砸窗闖法院

開箱影片／不到3千元！Redmi Pad SE 8.7高CP值 續航強大登追劇平板

吳德榮：小年夜寒流南下 除夕初一極乾冷

瓜地馬拉國際機場驚魂 2架起降客機差點空中相撞

中央社／ 瓜地馬拉市18日專電
瓜地馬拉拉奧羅拉國際機場。中央社
瓜地馬拉拉奧羅拉國際機場。中央社

管理不佳備受外界批評的瓜地馬拉拉奧羅拉國際機場（LaAurora International Airport），日前出現嚴重的飛安事件，2架分別正在進行起降程序的客機，差一點在機場上空相撞，整個過程還被民眾拍了下來。

這場飛安驚魂發生在13日晚間9點，1架準備降落的客機，和1架剛起飛的客機，因距離太近，要降落的客機被通知拉高重飛，因此在機場上空「擦身而過」。而有目擊民眾更指稱，2機最接近時距離僅100英尺（約30公尺）左右。

這2架客機總共載有超過400名旅客，拉奧羅拉國際機場又在首都市區內，鄰近人口稠密的第9區，如果發生相撞事故後果不堪設想，甚至可能導致更大的地面人員傷亡。

瓜地馬拉民航總局正在進一步調查，是否有機場航管人員失誤，才讓2架客機險些空中相撞，或是機械故障及天候問題。

瓜地馬拉飛安問題嚴重，光是2024年就發生了10起的飛安事故，造成生命財產損失。瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，大部分的飛安事故是小型飛機或直升機機械故障，機輪爆胎等緊急迫降事故，但去年7月1架小型飛機撞山造成2人死亡，以及8月初1架直升機墜毀也導致2名乘客死亡，但迄今相關調查結果仍未釐清。

此外，拉奧羅拉國際機場位於市區內，飛安事故往往波及市區建築和民眾。令人憂心的包括2020年11月間，1架運送人道援助物資的小型飛機，起飛後就墜毀在首都人口稠密的第9區交叉路口上，而台灣駐瓜地馬拉大使館也正好在第9區，且位於飛機起降航道下方，除了平日巨大的噪音外，也面臨飛安的風險。

2015年也發生1架小型飛機起飛後，機械故障摔進市區的民宅內，所幸無人傷亡。2012年同樣是因為機械故障，1架小型飛機墜毀在鄰近機場的市區動物園內，造成3人死亡。

最嚴重的事故是發生在1999年12月21日，古巴航空班機降落在拉奧羅拉國際機場時，衝出跑道撞上鄰近社區的民宅，造成機上16人和地面2人不幸喪生。

根據調查，這家古巴航空班機出現人為疏失，飛行員將班機降落在跑道中段，導致沒有足夠的距離滑行減速，才會衝出跑道撞向旁邊的民宅。

機場 瓜地馬拉 飛安

延伸閱讀

大陸國產C919大飛機 今年拚出廠30架

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

新客機長途直飛時代 來了

波音又出包！濟航同款失事客機 日本飛仁川「尾翼故障」急停飛

相關新聞

瓜地馬拉國際機場驚魂 2架起降客機差點空中相撞

管理不佳備受外界批評的瓜地馬拉拉奧羅拉國際機場（LaAurora International Airport），日前出現...

時代變了！日本居酒屋2原因淪老人場所 年輕人改去這些地方

衛報18日報導，日本曾為了限制新冠病毒蔓延而實施宵禁與禁酒令，迫使居酒屋在通常會是晚間最忙碌的時段提前打烊。儘管疫情已經...

伊朗最高法院兩名法官遭槍殺 凶手自戕亡動機待查

伊朗「米珊報」（Mizan）指出，兩位伊朗最高法院法官今天在首都德黑蘭遭槍殺，另有一名法官受傷，凶手在最高法院外頭犯案之...

亞塞拜然出現M痘病例 患者近日曾出國正住院治療

俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天指出，亞塞拜然發現1起M痘（Mpox，舊稱猴痘）病例，這名近日曾出國旅遊的患者已...

英國推動電子旅遊憑證費用調漲6成 旅遊業不滿轟：把旅客當搖錢樹

英國內政部近日提案修法，以增加政府調漲簽證、移民及入境許可申辦費用的空間。一旦獲國會審議通過，依規劃，電子旅遊憑證（ET...

馬來西亞查獲市值逾8億元毒品、大量軍火 25歲台男遭逮捕

馬來西亞媒體指出，大馬警方破獲台灣的販毒及軍火走私集團，近日在雪蘭莪州逮捕25歲台灣男子，並起獲價值約1億1800萬令吉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。