伊朗最高法院兩名法官遭槍殺 凶手自戕亡動機待查

伊朗「米珊報」（Mizan）指出，兩位伊朗最高法院法官今天在首都德黑蘭遭槍殺，另有一名法官受傷，凶手在最高法院外頭犯案之後已自殺身亡。

伊朗當地媒體報導，其中一位法官的維安人員也受傷。

路透社報導，凶手槍殺最高法院法官的動機尚不清楚。

伊朗司法部門確認被殺害的兩位法官，分別是穆吉塞（Mohammad Moghiseh）和拉齊尼（Ali Razini）。

反對派的網站曾聲稱，穆吉塞參與過對於政治犯的審判。

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