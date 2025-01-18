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馬來西亞查獲市值逾8億元毒品、大量軍火 25歲台男遭逮捕

中央社／ 吉隆坡18日綜合外電報導
馬來西亞媒體指出，大馬警方破獲台灣的販毒及軍火走私集團，近日在雪蘭莪州逮捕25歲台灣男子，並起獲價值約1億1800萬令吉（約新台幣8億6000萬元）毒品，還有大量槍械。圖／AI生成
馬來西亞媒體指出，大馬警方破獲台灣的販毒及軍火走私集團，近日在雪蘭莪州逮捕25歲台灣男子，並起獲價值約1億1800萬令吉（約新台幣8億6000萬元）毒品，還有大量槍械。圖／AI生成

馬來西亞媒體指出，大馬警方破獲台灣的販毒及軍火走私集團，近日在雪蘭莪州逮捕25歲台灣男子，並起獲價值約1億1800萬令吉（約新台幣8億6000萬元）毒品，還有大量槍械。

「星洲日報」今天報導，武吉安曼警察總部毒品罪案調查組的警隊16日突擊雪蘭莪州本查阿南（Puncak Alam）一間被用來提煉毒品的屋子，逮捕一位25歲台灣男子且起獲前述毒品。

嫌犯之後帶著警方來到首都吉隆坡郊區的一間房子，再起出15把手槍、1把衝鋒槍及450枚子彈。

大馬警方初步調查，該嫌犯是一名來自台灣的販毒及軍火走私集團成員。當地警方將於近日發布相關新聞。

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毒品 走私 馬來西亞

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