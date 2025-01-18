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發燒腹瀉…日本札幌大樓水遭污染波及餐廳 21人驗出諾羅病毒

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本北海道札幌市政府昨天表示，該市中央區一棟內有多家餐飲店的「五番街大樓」發生顧客與員工出現發燒、腹瀉及嘔吐等症狀，經採檢有21人檢體中被驗出諾羅病毒。示意圖／ingimage
日本北海道札幌市政府昨天表示，該市中央區一棟內有多家餐飲店的「五番街大樓」發生顧客與員工出現發燒、腹瀉及嘔吐等症狀，經採檢有21人檢體中被驗出諾羅病毒。示意圖／ingimage

日本北海道札幌市政府昨天表示，該市中央區一棟內有多家餐飲店的「五番街大樓」發生顧客與員工出現發燒、腹瀉及嘔吐等症狀，經採檢有21人檢體中被驗出諾羅病毒

日本讀賣新聞報導，札幌市政府斷定應是大樓「受水槽」內的水遭污染引發食物中毒事件，已依法指示大樓所有者進行改善。

札幌市保健所表示，該大樓內多家餐飲店去年12月29日向大樓所有者反應「水質污濁且有異臭」，負責管理大樓的公司當晚確認受水槽水質污濁後進行換水。

今年1月4日後，不少在大樓內餐飲店用餐民眾相繼向店家反映，至今已有37人表示身體不適。

受水槽位於地下室，主要負責供應各店家用水。由於也有設置容納廚房排水等「雜排水槽」，市政府正在調查水遭污染的原因。

日本 水質 發燒 諾羅病毒 食物中毒

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