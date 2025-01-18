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為實現2050淨零目標 日本宣布補貼CCS技術

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本政府宣布，將為工業及電力事業使用碳捕集技術，以及後續所需的地底封存等提供補貼。圖攝於2018年。圖／路透社
日本政府宣布，將為工業及電力事業使用碳捕集技術，以及後續所需的地底封存等提供補貼。圖攝於2018年。圖／路透社

日本政府宣布，將為工業及電力事業使用碳捕集技術，以及後續所需的地底封存等提供補貼。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，日本經濟產業省訂下2050年底前達成淨零排放目標，並計劃於2026年讓排放交易制度上路。

預期許多碳排大戶將被要求採取重大調整措施，例如將二氧化碳封存於地底。然而日本的碳封存成本預估為每噸1萬至1萬8000日圓（約新台幣2105至3790元），相比之下，歐洲相關成本僅約70美元（約新台幣2304元）。

這也顯示若要向日本的產業界推行將碳封存於地底的地質碳儲存，就不能沒有政府支持與挹注。

日本政府如今提出補貼碳捕集與碳儲存成本之間的價差，像是若參與挪威的碳捕集與封存（CCS）項目可獲10年的價差補貼，參與英國項目的補貼則可到15年。

針對工業排放者排放的二氧化碳捕捉、運輸至封存地點，以及地底封存過程所需成本的相關討論與法律架構制定，預計本月展開。

日本 淨零

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