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日本流感爆發！消防局救護車全出動 花4小時仍找不到醫院接

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本北海道札幌市從去年12月中旬起流感病人激增，持續創新高，救護車出動頻繁，有過30人在排隊的狀況。圖為東京消防局救護人員，非新聞當事人。路透alamy
日本北海道札幌市從去年12月中旬起流感病人激增，持續創新高，救護車出動頻繁，有過30人在排隊的狀況。圖為東京消防局救護人員，非新聞當事人。路透alamy

日本北海道札幌市從去年12月中旬起流感病人激增，持續創新高，救護車出動頻繁，有過30人在等候的狀況。然而醫院假日門診也爆滿，有救護車花4個小時才找到願接病人的醫院。

本月4日，札幌市119不停接到疑似流感病人的求救電話：「發高燒無法行動」。消防局36輛救護車全數出動，仍應接不暇，最多的時候，有超過30人在排隊等待。消防局不得不勸輕病患者或是有家人能協助的報案者，搭計程車去醫院比較快。

札幌市去年12月中旬發布流感警報以來，該市通報救護車來運送的件數急增，12月分出動1萬1690輛次，改寫歷年同月紀錄。去年12月23日至29日這一周，平均每一個醫療院所接到76.26名流感病人，是1999年有統計以來最多。

除了流感，北海道也正在流行新冠肺炎及肺炎黴漿菌，由於新年連假期間醫療機關都休診，許多病患擠進假日門診看病，救護車找不到可以接病人的醫院。市消防局也呼籲民眾可以的話，盡量自行前往就醫，把救護車留給重病患者。

救護車 新冠肺炎 日本 流感

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