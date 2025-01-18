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日本A型流感續拉警報 B型流感恐2月後蔓延

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本流感疫情持續流行。示意圖／ingimage
日本流感疫情持續流行。示意圖／ingimage

日本流感疫情持續流行，最近一週平均每家醫療機構收治患者數較前一週略增，仍維持警報水準。另外，日本目前正流行A型流感（H1N1），B型流感可能在2月後蔓延。

日本讀賣新聞報導，日本政府厚生勞動省昨天表示，1月6日到12日的一週內，根據全境約5000處定點醫療機構回報，平均每家醫療機構收治流感患者數約35.02人，較前一週略增，接下來有可能持續流行，防疫專家呼籲民眾評估接種疫苗。

日本傳染病學會的流感委員會委員長石田直說，過去受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響未發生流感流行，造成抗體普遍下降，可能是本季流行主因之一。

面對流感疫情肆虐，厚生勞動省昨天表示，有關目前藥廠與批發業者手上的庫存藥物，截至1月12日止共有約1100萬人份。

日本國立傳染病研究所根據定點醫療機構回報數推估，1月6日到12日各醫療機構總計收治約145萬名流感患者，厚生勞動省表示，「藥物庫存量已獲得確保，希望醫療機構適當訂購」。

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