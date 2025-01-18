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影╱史上首次拍到！他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
加拿大某戶人家門口攝影機拍到罕見一刻，捕捉到一顆隕石撞擊地球並發出轟隆聲響的畫面與聲音，是史上首次。取自YT畫面
加拿大某戶人家門口攝影機拍到罕見一刻，捕捉到一顆隕石撞擊地球並發出轟隆聲響的畫面與聲音，是史上首次。取自YT畫面

加拿大某戶人家門口攝影機拍到罕見一刻，捕捉到一顆隕石撞擊地球並發出轟隆聲響的畫面與聲音，是史上首次。

美國非營利學術組織「隕石學會」稱，2024年7月，加拿大愛德華王子島的凱利（Laura Kelly）夫婦剛遛完狗回來，就在家門外發現一個神秘的星形標記，且地上布滿碎片和塵埃。查看攝影機之後，他們看到一塊岩石從天而降。

兩人蒐集大約7公克疑似太空岩石的碎屑，寄給亞伯達大學隕石收藏館長赫德博士（Chris Herd），證實這些碎屑來自外太空。赫德博士說：「還沒有其他隕石墜落的紀錄，像這樣完整且帶有聲音。」

這塊隕石13日被正式命名為夏洛特敦隕石（Charlottetown Meteorite）。

太空岩石在穿過灼熱大氣層後，落到地球表面的倖存者，就稱之為隕石。根據美國NASA，每天約有43公噸的隕石撞向地球大氣層，但更有可能墜入海洋而非某戶人家的門前。

因此特別的是，這很可能是有史以來第一次，隕石墜落地球的景象被彩色且有聲的攝影機全程記錄下來。

太空 隕石

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