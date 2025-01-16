斯洛伐克校園攻擊 學生持刀捅人至少2死1重傷
斯洛伐克通訊社（TASR）報導，斯洛伐克東北部一所中學今天發生攻擊事件，一名學生持刀至少殺死兩人，並造成另一人身受重傷。
法新社報導，警方在臉書（Facebook）上發文表示：「疑似觸犯嚴重罪行的這名18歲學生…事發後很快就遭到拘留。」
這起攻擊發生在波蘭邊界附近的斯洛伐克斯皮什舊村（Spisska Stara Ves），當地位在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約280公里處。
內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）在臉書發文譴責這起攻擊時表示，一名學生持刀捅女教師和同學。
2020年斯洛伐克一間小學也曾發生攻擊事件，一名教師被人刺殺身亡，那是該國首宗校園暴力攻擊。
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