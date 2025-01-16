滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫
日本青森縣鰺澤町的青森溫泉渡假村滑雪場附近16日發生雪崩，造成含外國旅客在內共13人受困，2人受傷，傷者均無生命危險，日本警消正調查事故原因中。
當地媒體《青森放送》引述日本警消說法，指出雪崩發生在16日13時左右，當時渡假村滑雪場附近發生雪崩。受困者包括來自法國與瑞士的旅客，當時他們在距離渡假村700公尺處滑雪，滑到一半就出現寬約100公尺的雪崩。
一名日籍導遊與一名瑞士男子慘遭大雪捲入，拖行約1000公尺遠，瑞士男腰部因此受傷，2人送醫後均無性命危險。
渡假村經理安田智之表示，事發當天上午山頂附近的積雪量為375公分，24小時降雪量更達50公分。大量積雪加上事故地點位於樹林間空地，地形險峻升高雪崩風險。
青森 コース外でスキーの外国人客 雪崩に巻き込まれ けが人もhttps://t.co/xEENhNjWBf #nhk_news— NHKニュース (@nhk_news) January 16, 2025
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言