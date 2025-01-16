滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

去日本旅遊時會租車的人要小心了。平時在外開車，有時可能會想要臨時停一下，去超商買個東西的。而在停車時，也可能習慣乾脆不熄火，繼續開著車內空調。但是在日本，即使只有短短幾分鐘，這樣的行為也可能會吃上罰單，需要多加注意。

2025-01-16 10:40