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滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

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滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
日本青森縣近日降下大雪，1名當地民眾9日清除街道積雪。美聯社
日本青森縣近日降下大雪，1名當地民眾9日清除街道積雪。美聯社

日本青森縣鰺澤町的青森溫泉渡假村滑雪場附近16日發生雪崩，造成含外國旅客在內共13人受困，2人受傷，傷者均無生命危險，日本警消正調查事故原因中。

當地媒體《青森放送》引述日本警消說法，指出雪崩發生在16日13時左右，當時渡假村滑雪場附近發生雪崩。受困者包括來自法國與瑞士的旅客，當時他們在距離渡假村700公尺處滑雪，滑到一半就出現寬約100公尺的雪崩。

一名日籍導遊與一名瑞士男子慘遭大雪捲入，拖行約1000公尺遠，瑞士男腰部因此受傷，2人送醫後均無性命危險。

渡假村經理安田智之表示，事發當天上午山頂附近的積雪量為375公分，24小時降雪量更達50公分。大量積雪加上事故地點位於樹林間空地，地形險峻升高雪崩風險。

日本 瑞士 青森

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