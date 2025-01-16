台商舉辦高爾夫球邀請賽 募善款資助泰國學生
2025年泰國台灣日慈善盃高爾夫球邀請賽日前登場，活動募得善款約60萬泰銖（約新台幣57萬元），將用來支持泰國各地學校的獎助學金計畫，幫助更多學生實現夢想。
駐泰代表處發布新聞稿，由泰國台灣之友慈善基金會主辦、泰國台灣商會聯合總會承辦的「2025年泰國台灣日慈善盃高爾夫球邀請賽」，14日在阿曼塔鄉村俱樂部（Amata Spring Country Club）登場，約100多位參賽選手與各界人士在球場揮桿交流。
慈善盃高爾夫球邀請賽在旅泰各界台商的支持下，所募得善款約60萬泰銖，將用來支持泰國各地學校的獎助學金計畫，幫助更多學生實現夢想。
駐泰副代表董思齊受邀出席活動，董思齊致詞時表示，這個活動展現台灣人在泰國的凝聚力與善行力量，他感謝大家用行動傳遞台灣的溫暖，他在泰國首次站上高球場，完成了人生第一次的開球，是珍貴又開心的經驗。
慈善盃公益高爾夫球賽事共分為長青組（65歲以上），男子A、B、C組及女子組等組別，由董思齊、泰國台灣之友慈善基金會董事長郭修敏、泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川、名譽總會長劉樹添、監事長章維斌、副總會長許登越、僑務諮詢委員呂生意、泰國華僑協會秘書長廖長復等人開球後分組展開競技。
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