大馬印度教徒歡慶豐收節 陶罐熬甜粥意寓豐收富足

清晨，陽光灑落馬里安曼興都廟外，印度教信徒熱情歡慶豐收節。他們架起甘蔗，用五顏六色陶罐熬煮甜粥，當香氣四溢的甜粥隨劈啪作響柴火緩緩溢出，象徵豐收富足的崇敬之心也溢於言表。

馬來西亞擁有逾3500座印度廟宇，印度裔雖占總人口6.6%（約200萬人），但宗教與生活密切融合，充滿濃厚的文化意義。「豐收節」（Pongal/ Ponggal）便是其中重要的一環。這個節慶在印度曆10月（泰月Thai），豐收節也稱作Thai Pongal，大約在陽曆1月中旬，今年豐收節正值1月14日。

位於莎阿南市（Shah Alam）哥打哥文寧（KotaKemuning）的馬里安曼興都廟（Sri Maha MariammanTemple）舉行專門祭祀（Pooja）活動，共同慶祝傳統節日。

清晨5時，天色矇矓，記者走訪馬里安曼興都廟，廟宇在引領祈禱的樂器吹奏聲中進行火祭（Homam）與沐浴（Abishegam）儀式，祈求神明庇佑，感謝太陽神賜予的光和熱。虔誠的教徒們在天亮之際魚貫進入廟宇，參與日常祭祀（Nitya Pooja）儀式，他們透過供奉神像、祈禱、獻花果食物等供品與奉火（Arti），表達對神明敬意和感恩，並祈求保護與祝福。

廟方人員緊接著在廟外已架起甘蔗的下方，用牛奶和包含蔗糖的粗糖與新收成的米等倒入陶罐熬煮甜粥，當柴火劈啪作響，神職人員相繼加入牛奶攪動，當甜粥隨著沸騰熱氣緩緩溢出罐口，圍觀信徒們也感謝太陽神賜予大地養育萬物的恩典。

印度社群文史工作者、雪蘭莪與吉隆坡歷史與文化資產協會主席陳亞才（Tang Ah Chai）向中央社表示，豐收節更貼地的說是印度坦米爾那都省（TamilNadu）坦米爾人（Tamils）的節慶，大馬有80%的印度裔是坦米爾人，這個節慶的慶祝活動在大馬非常普遍。

他指出，Pongal在坦米爾語中是「煮」的意思，豐收節期間，坦米爾人會在寺廟或家門外架起甘蔗，並用塗上五顏六色的陶罐煮粥，通常會煮到溢出來，象徵物資豐盛。除了甜粥外，還會準備其他傳統美食。

他說，豐收節的慶祝活動為期4天，第1天是BhogiPongal，感謝雷電之神英德拉（Indra）及其他神明，尤其是對大自然的感恩；第2天是Surya Pongal，獻給太陽神的活動；第3天是Maatu Pongal，感謝和祭祀牛的活動，牛是傳統農業中不可或缺的工作夥伴；第4天是Kaanum Pongal，進行家庭社交聚會，家中姐妹為兄弟祈福。

女信徒薩貢（Sagun）表示，數千年來，人們透過種植農作物以獲得食物，而太陽在其中扮演著非常重要的角色。印度人不僅會在豐收節期間向太陽神祈禱，祈求生活和收成能夠像植物一樣茁壯生長，繁榮富足，也希望全世界每個人都能過上美好的生活。這正是豐收節的深層意義。

她說，多數印度家庭會準備磚塊、木柴等所有物品，並點燃火堆，把牛奶倒入鍋中熬煮甜粥，當甜粥煮沸並不斷從鍋邊溢出時，家人們會高喊Pongallo、Pongallo、Pongallo、Pongallo，以此象徵生活充滿希望與繁榮。

對於如何在馬來西亞傳承豐收節文化，女信徒布斯帕（Puspa）指出，她會準備各種水果和甜點等祭品，放在家中的神龕（pooja room），並與家中子女一同參與祭祀。

布斯帕表示，文化的傳承必須從日常生活中做起。印度家庭會在家門前放置香蕉葉或芒果葉，這象徵著提供氧氣，每次進出家門時，都能吸入新鮮的氧氣，這些都能讓下一代隨藉父母的身教耳濡目染，傳承印度文化。