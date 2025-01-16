印尼東部伊布火山噴發「煙柱沖天4公里」 數千居民待撤離

中央社／ 印尼干那低16日綜合外電報導
印尼東部哈馬赫拉島的伊布火山噴發，當局已疏散數百名島上居民，另有數以千計民眾等待撤離。法新社
印尼東部哈馬赫拉島的伊布火山噴發，當局已疏散數百名島上居民，另有數以千計民眾等待撤離。法新社

印尼東部哈馬赫拉島（Halmahera）的伊布火山（Mount Ibu）噴發，官員今天表示，當局已疏散數百名島上居民，另有數以千計民眾等待撤離。

法新社報導，位於北摩鹿加省（North Maluku）偏遠哈馬赫拉島的伊布火山昨天下午噴發，火山煙柱直衝天空達4公里。

印尼地質局隨即將火山警戒升至最高級別，地方當局也敦促火山附近約3000名居民撤離。

截至今天早上，距離火山最近的村落有517名居民已經撤離，剩下的居民預計將在下午撤離。

印尼國家災害應變總署（National Disaster MitigationAgency）發言人穆哈里（Abdul Muhari）告訴路透社，撤離行動於昨晚展開，優先撤離火山附近約3000名居民。

他先前曾表示，火山周圍有約1萬3000人居住。

當地災害管理機構發言人伊德魯斯（Irfan Idrus）表示：「當地政府已設置避難所，今天將全面疏散6個村莊的所有居民。」

伊布火山在經歷一連串地震後，從去年6月開始火山活動顯著增加。

光是今年一月的第一週，伊布火山便噴發了9次。伊布火山是印尼最活躍的火山之一。

當局指示伊布火山附近居民和觀光客避開距離火山口方圓5到6公里禁區並配戴口罩，以防吸入火山灰。

根據官方數據，截止2022年，哈馬赫拉島居民約有70萬人。

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