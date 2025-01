台灣藝術家朱振南新加坡辦展 書畫呈現中西合璧美學

台灣藝術家朱振南本週在新加坡舉辦展覽,結合「墨」與「想像」概念,融入壓克力顏料及東方美學,創造中西合璧的風格,以書入畫、以畫入書。

藝術家朱振南15日至18日在新加坡舉辦「墨想天開Inkmagination」展覽。他告訴中央社記者,這是他首次造訪新加坡、過去只有過境;此次展覽結合「墨」與「想像」概念,呈現藝術創作中對傳統書畫的突破,並以水墨為核心媒材,融入壓克力顏料及東方美學,創造中西合璧的風格,以書入畫、以畫入書。

他說,此次展出標誌性的作品形式,包含流暢優雅的草書書法,以及受東方精神啟發的抽象畫作,希望能帶給新加坡觀展人士「安居居安(Serenity inTranquil Dwelling)」、「境(The State ofMind)」、「山語(Whisper of the Mountains)」及「天地長生(Longevity of the universe)」、「書法(Calligraphy)」等各種境界,為欣賞作品的人帶來一場視覺饗宴、感受藝術之美。

朱振南出生於1952年,曾在美國、法國、日本、台灣等地舉辦書畫個展,在台灣有許多典藏及公共空間的創作,例如台北車站、桃園國際機場、高雄市立美術館、台灣東部鐵路站名等題字。

其中,朱振南的一項知名作品位於桃園國際機場第一航廈,他與作詞人方文山合作「在旅行的路上」文學之牆巨型書法現代裝置。

此外,新加坡國際藝術博覽會(ART SG)17日至19日舉行展會,亞洲藝術中心、誠品畫廊、白石畫廊也參與其中。

根據亞洲藝術中心網站指出,亞洲藝術中心帶來的藝術作品包含楊英風、朱銘、李真,並以3人展的方式精選最具指標性的作品系列參展,包括楊英風的經典之作「鳳凰來儀」、朱銘的「太極系列」、「人間系列─芭蕾」以及李真的「大氣神遊」與其延伸系列「大氣神遊之現相篇」。