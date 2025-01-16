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逼宮釀殺身之禍！小三「想坐正」逼婚不成遭殺害 藏屍冰箱飄惡臭

香港01／ 撰文：夏洛特
印度發生1宗「冰箱藏屍」情殺案。示意圖／Ingimage
印度發生1宗「冰箱藏屍」情殺案。示意圖／Ingimage

印度發生1宗「冰箱藏屍」情殺案，當地1名已婚男與小三發展婚外情5年，其間小三多次「逼宮」，要求他與髮妻離婚並迎娶自己遭拒。男子難忍情婦逼婚壓力，狠下毒手，聯同友人把小三殺害並藏屍冰箱8個月。男子搬離租屋處多月，以為能瞞天過海，卻是天網恢恢，竟因業主上門關掉開關而意外揭發兇案。綜合印度媒體報導，印度中央邦德瓦斯市（ Dewas ）某複式單位的業主施里瓦斯塔瓦（ Dhirendra Shrivastava）因與前租客帕提達爾（Sanjay Patidar）去年約滿，打算收回房子再出租他人。因單位電費異常高昂，施裡瓦斯塔瓦於本月（1月）上旬前往單位查看，發現帕提達爾留下的冰箱竟仍在運作。他以為是帕提達爾「粗心大意」，所以憤而把單位內的冰箱斷電，誰知斷電不過數日，冰箱就傳出陣陣腐臭氣味。有鄰居難忍惡臭，報警處理。

警員打開冰箱驚見腐爛女屍

警方於1月10日上門調查，打開冰箱後即有1團被床單包裹的「東西」掉出，警方打開後赫然看到1具年約30歲、身穿紗麗、配戴珠寶、雙手被索帶捆綁著的腐爛女屍，相信已被放置在冰箱中8個月。後經核實，死者為普拉賈帕蒂（Pratibha Prajapati），正是前租客帕提達爾的秘密情人。

死者生前多次逼婚

前租客帕提達爾已婚並育有2個孩子，卻與死者普拉賈帕蒂發展婚外情5年之久，「金屋藏嬌」在事發單位同居。其間普拉賈帕蒂多次要求帕提達爾與妻子離婚，然後迎娶自己，可是帕提達爾始終拒絕。警方調查後認為帕提達爾有作案嫌疑，所以將其逮捕審問。

警方透露，事件相信發生於2024年6月，當日帕提達爾在租屋處想向普拉賈帕蒂提出分手，普拉賈帕蒂卻再次「逼宮」想從小三轉正。帕提達爾被惹怒，故夥同友人戴夫（Vinod Dave）作案，把普拉賈帕蒂勒斃後藏屍冰箱內，之後逃離。而為放置遺體，帕提達爾還將冰箱內的架子全部取走，把冰箱調至最冷。

行兇後匆匆搬走

業主施里瓦斯塔瓦供稱，他於2023年6月將涉案單位租借給帕提達爾，1年後帕提達爾匆匆搬走，並把冰箱留下，又將部份私人物品留在臥室及書房，聲稱之後會再來取走。帕提達爾聲稱因普拉賈帕蒂的父親心臟病發，他們急需返鄉，帕提達爾又預付2個月的房租，稱等事情處理好就會回來續租。施裡瓦斯塔瓦不作他想，但見約滿後帕提達爾卻一再拖延不來取回物品。而他過去半年一直留在杜拜，亦未料近日想把單位出租竟揭發兇案。

警方懷疑帕提達爾犯下兇案後，仍每半個月就會悄悄回來查看冰箱狀況，以確保屍體未被人發現；而同夥戴夫則因犯下其他罪行目前已被監禁在其他邦。警方將進一步調查，會聯絡該邦警員協助審訊戴夫。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 婚外情 租客 藏屍

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