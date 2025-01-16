萬那杜強震創傷未癒 選民再迎提前大選

太平洋島國萬那杜（Vanuatu）今天舉行提前大選，當地上個月才發生強震，民眾為重建家園早已身心俱疲，但由於該國國會去年11月遭解散，依憲法規定須在60天內重新選舉。

綜合法新社與路透社報導，萬那杜去年12月17日發生規模7.3強震，首都維拉港（Port Vila）道路被震毀、建築物倒塌，造成至少16人死亡。

為了防止國會議員發起不信任投票推翻萬那杜總理薩威（Charlot Salwai），總統武羅巴拉武（NikenikeVurobaravu）去年11月解散國會。

萬那杜憲法規定，國會解散後須在60天內重新舉行選舉。

萬那杜數十年來飽受政局不穩所苦，1991年至2017年間就換了20次總理，到了2023年底甚至演變成危機的程度，短短1個月內就換了3位總理。

維拉港候選人考恩（Mike Esrom Kaun）說，「（政局）不穩對目前的萬那杜毫無助益，特別是在地震之後，整個國家都受到地震影響」，萬那杜許多民眾對現任議員以及國家民主持續動盪感到「沮喪」。

52名議員組成的萬那杜國會通常由無黨籍議員和小黨所主導，這些議員和小黨組成的執政聯盟很少能撐過1個完整的任期。

薩威將與前總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）、羅曼（Bob Loughman）等217名候選人都參與這場選舉。

投票所將於今天下午4時30分（台灣時間16日下午1時30分）關閉，由於選票需從離島運至維拉港，正式結果可能數天後才會公布。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋援助地圖計畫研究員杜克（Riley Duke）表示，政治內鬥阻礙萬那杜在健康與教育等關鍵領域的發展，「這次選舉確實再次分散人們對發展重點的注意力」。

杜克說：「萬那杜是一個面臨巨大挑戰的發展中國家，該國的收入、健康狀況與教育表現等關鍵指標，近年都持續下滑。」