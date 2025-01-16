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把人押倒在地狂毆臉 40多歲台灣男子在北海道旅館被依現行犯逮捕

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
逮捕示意圖。圖／AI生成
逮捕示意圖。圖／AI生成

日本札幌中央警察署13日以涉嫌傷害，逮捕自稱來自台灣的40歲男子。日媒報導，男子在13日下午於中央區某飯店大廳，毆打20多歲男子致傷。警察表示，嫌犯為飯店旅客，被害者不是，兩人並不認識，衝突原因要進一步調查。

日媒報導，當時兩人都沒有喝酒，為什麼起衝突，及非住宿客的被害男子為何會出現在飯店大廳，原因都不明。台灣男子對警方的調查，坦承確實有動手。當時報案者說，他目擊一位中年男性將另一名中年男性押在地上，坐在他身上痛毆。被害者臉部受傷。

日媒 飯店

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