遊日租車要注意！下車買東西「引擎沒熄火」 小心吃千元罰單

去日本旅遊時會租車的人要小心了。平時在外開車，有時可能會想要臨時停一下，去超商買個東西的。而在停車時，也可能習慣乾脆不熄火，繼續開著車內空調。但是在日本，即使只有短短幾分鐘，這樣的行為也可能會吃上罰單，需要多加注意。

根據日本媒體「FINANCIAL FIELD」報導，根據日本道路交通法第71條5項規定，在人離開車輛的時候，車子必須處在完全熄火、拉好煞車等等確保車輛完全停止的狀態下。

也就是說，如果把車子開到停車場，跑去超商買東西，引擎卻沒有熄火的話，並非只是單純習慣問題，還可能違反了日本道路交通法遭到懲處。如果是一般轎車，會被處以6000日圓（約相當於新台幣1271元）的罰款，以及被記1點。

除此了規定之外，一直開著引擎沒關，也會因為排氣量增加，以及引擎噪音等等，影響到公共環境。從防盜層面來看，不熄火也會導致車子被偷的機率增加。因此，養成在離開車子，就要順手熄火的習慣，不止是保護整體環境，同時也在保護自己的愛車。