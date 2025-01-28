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全球女性胸部大小排名 台灣尺寸倒數反曝一優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現胸圍尺寸跟腰圍和BMI有關。示意圖／ingimage
研究發現胸圍尺寸跟腰圍和BMI有關。示意圖／ingimage

美國一項研究針對全球女性的胸部大小進行調查。調查數據顯示，美國女性的胸部平均大小，與英國、盧森堡和冰島並列全球第二，平均罩杯為C罩杯。全球冠軍是挪威，平均胸圍介於C至D罩杯之間，而台灣人則是亞洲平均的AA罩杯。不過這份研究也指出，其實擁有較高BMI（身體質量指數）的國家，女性胸部平均尺寸也較大，所以台灣女性尺寸雖小，卻也代表平均BMI指數較為正常。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項調查由美國加州的「世界人口評論」（World Population Review）組織發布。該研究指出，胸部大小與體重息息相關，因為胸部主要由脂肪組織和乳腺構成；平均BMI指數較高的國家，女性胸部平均尺寸也較大。

舉例來說，美國女性的BMI平均為29（接近肥胖標準30），英國女性則為27.1，兩者皆高於健康範圍的18.5至24.9。不過胸圍第一名的挪威女性，BMI卻只有26.2，因此研究人員推測，女性的胸圍尺寸，也可能會受到基因影響。

除了上述國家之外，有23個國家被列為平均胸部最小的區域，其中包括印度、巴基斯坦、墨西哥和南非，台灣也名列其中，罩杯尺寸只有AA。不過雖然罩杯尺寸小，台灣女性的BMI指數平均是23.7，在健康範圍內。

研究也指出，女性胸部平均尺寸在近年有上升趨勢，這可能與女性腰圍變大有關。胸部大小與BMI密切相關，因此體重增加，罩杯尺寸也會跟著增加。

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