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美日探索月球 民間登月器將共乘SpaceX火箭升空

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國日本公司建造的月球登陸器將「共乘」一枚火箭，分別執行各自任務，凸顯民間業者在太空探索領域所扮演的角色日益重要。

法新社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）計劃美東時間15日凌晨1時11分（台灣時間15日下午2時11分）從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy SpaceCenter）發射獵鷹9號（Falcon 9）火箭，氣象預報顯示天氣條件非常有利。

這枚火箭將搭載兩個民間開發的無人月球登陸器，分別是美國新創太空公司「螢火蟲太空」（FireflyAerospace）的「藍色幽靈」（Blue Ghost）和日本公司ispace的「強韌號」（Resilience），ispace還將部署一款微型探測車。

這兩家公司的目標都是以總部位於德州的直覺機器公司（Intuitive Machines）成就為基礎。直覺機器公司的月球登陸器去年成功降落月球表面，寫下全球首家私人企業登月的新歷史。

前蘇聯在1966年領先全球實現月球軟著陸後，直到近期，僅有少數資金充足的國家太空機構實現這項目標。

現在，一些新興美國企業正試圖在美國國家航空暨太空總署（NASA）的「月球商業載運服務」（Commercial Lunar Payload Services，CLPS）計畫之下重現這項壯舉；NASA這項計畫目的在於削減成本並刺激月球經濟。

美國打算在未來幾年根據「阿提米絲」（Artemis）計畫將太空人送上月球建立長期基地，由商業合作夥伴為政府主導的任務提供部分關鍵硬體。

螢火蟲太空公司執行長傑森．金（Jason Kim）今天表示：「我們完成的每個里程碑，都將替未來任務提供寶貴資料，最終使美國和我們的國際合作夥伴走在太空探索的最前線。 」

日本方面，總部位於東京的ispace在2023年4月首次嘗試登月，最終以無法挽救的「硬著陸」宣告落幕。

ispace創辦人兼執行長袴田武史上週表示：「這就是為何我們希望向日本各地人們傳達訊息，告訴大家在經歷失敗並從中汲取教訓後，再次挑戰自我非常重要。」

螢火蟲太空的「藍色幽靈」目標在45天內完成這趟旅程，逐漸提高其繞行地球的軌道，接著進入月球軌道並在月球東北近側的火山區拉特雷耶山（MonsLatreille）附近著陸。

而ispace的「強韌號」將花4到5個月的時間，才能到達位於月球最北端的目的地冷海（MareFrigoris）。

太空人 日本 美國

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