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性騷頻傳…東京37歲男擄妙齡女「熊抱摸下體」 警呼籲：別邊走邊滑手機

聯合新聞網／ 綜合報導
東京近來性騷擾案件頻傳。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
東京近來性騷擾案件頻傳。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

日本東京近來發生一起性侵事件。一位20多歲的女性A小姐（化名），在去年年底遭到一位37歲的男子新川隆史性騷擾。警方除了逮捕相關犯人之外，也表示近來類似案件有增加趨勢，呼籲女性走夜路要多注意。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，這起事件發生在東京都調布署。當時A小姐正在回家路上，嫌犯新川突然攔住他的去路，並且裸露自己的下半身。在A小姐驚魂未定下，新川抓住她的手，拖到附近的停車場，抱住A小姐並觸摸她的下半身。

由於A小姐激烈抵抗，使得新川最後開車逃亡。A小姐隨後報警，警方透過監視攝影器，掌握到新川當時在案發地點鬼鬼祟祟，似乎在物色受害者的樣子。儘管新川被逮捕後，聲稱對一切都不知情，但警方還是持續調查他有無涉入其他案件。

這幾年東京陸續傳出男性隨機在路上對女性性騷擾的案件，因此前神奈川員警小川泰平也呼籲，晚間時最好走在人多的大路上，避開空曠的公園。同時也不要邊走邊滑手機，以免沒注意到可疑人士。因為走每天回家的路，有時可能會比較懈怠，走路速度放慢，也可能因此遭到嫌犯鎖定，都應該保持警覺。

性騷擾 日本 東京

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