「杜拜巧克力」不是來自杜拜？ 德國法院：違法

德國之聲（Deutsche Welle）1月13日報導，事件源於德國連鎖平價超級市場Aldi出售一款在土耳其製造、名為「Alyan Dubai Handmade Chocolate」的巧克力引起當地一個糖果進口商Andreas Wilmers的注意。

Andreas Wilmers本身由杜拜進口當地品牌Fix生產的杜拜巧克力，並曾在2024年12月入稟控告Aldi的競爭對Lidi和瑞士糖果生產商瑞士蓮（Lindt），指對方出售不是在杜拜製造的「杜拜巧克力」。

Lidi認為「杜拜巧克力」這個詞不是對來自杜拜的巧克力產品專有名詞，而是形容夾雜開心果流心餡料的巧克力；德國糖果業協會（BDSI）亦反駁世界任何地方都可以生產「杜拜巧克力」。

至於Aldi則指，產品背後已標明是土耳其製造，但科隆法院認為，Aldi的產品或導致消費者以為產品是杜拜生產並出口至德國，因此裁定Aldi敗訴並禁止以「杜拜巧克力」之名出售有關產品。

Aldi敗訴後仍可上訴，而Lidi及Lindt的官司則未有判決。

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文章授權轉載自《香港01》