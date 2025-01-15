日本發現COVID-19首例滿5年 逾13萬人死亡

日本境內自2020年1月發現COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）首例以來至明天滿5年。截至去年3月，感染人數約逾7000萬人；截至去年8月，累計逾13萬人因確診死亡，其中65歲以上高齡者占96%。

日本共同社報導，日本COVID-19疫情發生至明天滿5年。日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）去年3月對22個府縣實施血液調查結果顯示，因感染COVID-19而有抗體的保有率為60.7%。按日本總人口換算，至少約7300萬人感染過一次COVID-19。

因確診而死亡的人數，厚生勞動省的人口動態統計顯示，2020年至2023年（確診數）為10萬5956人，加上2024年1至8月的概數是2萬6302人，累計逾13萬2000人。同期流感死亡人數為3600人。

因確診而死亡的人數在Omicron變異株導致疫情急遽擴大的2022年達到顛峰，之後雖疫情趨緩，但仍明顯高於流感死亡人數。目前疫情在夏、冬季持續出現，仍需提高警覺。

因確診而死亡者當中，80多歲者占39%，居最多。其次是90歲以上者，占37%。高齡者易重症化的情況不變，民眾仍需持續做好防疫對策。

日本政府於2023年5月起將COVID-19在傳染病法上的分類等級調降為等同季節性流感等級的「5類」，醫療改為平時的體制，但之後COVID-19疫情仍反覆流行。

日本厚生勞動省今天表示，來自日本全國約5000個定點醫療機關去年12月30日至今年1月5日的一週間的報告顯示，平均每醫療機關的確診人數是5.32人。