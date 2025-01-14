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DC漫畫「睡魔」作者 英國暢銷作家尼爾蓋曼再爆性侵醜聞

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
英國暢銷作家尼爾‧蓋曼（Neil Gaiman）。 美聯社
英國暢銷作家尼爾‧蓋曼（Neil Gaiman）。 美聯社

英國暢銷作家尼爾‧蓋曼（Neil Gaiman）去年才被踢爆性侵犯多名女子，最近美媒又揭露更多受害者的經歷。他是美漫「睡魔」的故事作者，該書後來被改編為Netflix同名影集。

尼爾‧蓋曼代表作有「睡魔」（The Sandman）DC漫畫系列，並且著有「星塵」（Stardust）、「美國眾神」（American Gods）及「第十四道門」（Coraline）等暢銷小說。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，去年7月，英國新聞網站Tortoise Media踢爆兩名女子對蓋曼的性侵指控，並且發布題為「主人：對尼爾‧蓋曼的指控」（Master: the allegations against Neil Gaiman）的Podcast，一共6集。

上述Podcast報導了5名女性的指控。然而，其中數名女性只告知她們的名字未提姓氏，或是使用假名，以保護自己的身分。

美媒「紐約雜誌」（New York Magazine）最近發表題為「沒有安全詞」（There Is No Safe Word）的文章，記者訪談了8名女性，她們在面對蓋曼方面有著類似的經驗，其中4人也參與前述Podcast。

其中一名女性名為史嘉蕾．芭芙洛薇琪（ScarlettPavlovich），她於22歲時在紐西蘭結識蓋曼的前妻，後來充當兩人5歲孩子的保姆。

有一天，當芭芙洛薇琪等待孩子玩耍結束時，蓋曼讓她在花園內的浴缸裡洗澡。她指控，隨後他赤裸裸進入浴缸，要求她坐在他的大腿上，並對她進行了性侵犯。

芭芙洛薇琪回憶說，蓋曼以手指及性器官，碰觸她的胸部及臀部，要求她叫他「主人」，並要她「當個好女孩」。

還有一位女子名為卡洛琳（Caroline），選擇不揭露她的姓氏。

卡洛琳曾擔任蓋曼的家庭看護者，有時充當保姆，根據「紐約雜誌」，有一次她讀故事書給小孩聽，睡倒在蓋曼的床上，他回到家後擠上床，抓住她的手放在他的生殖器上，嚇得她跳到床外。

卡洛琳告訴「紐約雜誌」：「他分不清楚界限。我記得當時我覺得，他真的出了什麼問題。」

性侵 英國

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