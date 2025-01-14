為2030世足賽做準備 摩洛哥將對300萬隻流浪狗「大屠殺」

2030年世界盃足球賽將由西班牙、葡萄牙和摩洛哥三國共同舉辦。摩洛哥為了迎接年度盛事，竟打算對街上的流浪動物進行「大屠殺」，藉此來美化市容。若計畫真的按時進行，屆時可能會有近三百萬隻流浪狗因此喪命，讓動保人士忍不住發聲譴責。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，國際動物聯盟（International Animal Coalition）指出，自從2023年被國際足球總會（FIFA）宣布成為主辦國後，摩洛哥政府就開始大動作獵殺流浪狗。雖然摩洛哥在2024年8月宣稱已經停止相關計畫，但有目擊人士和相關報告指出，摩洛哥政府依然在殘忍的殺害這些動物。

有動保組織揭露，當地流浪狗會被注射毒藥、遭到槍殺並直接遺棄，讓牠們命喪街頭。也有些流浪狗是被誘捕裝置抓走，送到特定機構以不人道的方式殺害。

知名動保人士珍．古道爾（Jane Goodall）公開譴責摩洛哥的惡行，並致信FIFA秘書長馬提亞斯．格拉夫斯特隆（Mattias Grafström），希望FIFA能介入阻止摩洛哥。古道爾在信中表示：「摩洛哥政府以殘忍的方式，大規模屠殺流浪狗。得知這個消息讓我感到十分震驚。FIFA若不針對此事採取行動，只會讓自己名譽更加受損。

古道爾在信中提到，其實有很多更人道的方法來控制流浪動物數量，國際上也有許多組織，願意協助摩洛哥來推動較人道的處理方式。他敦促FIFA應介入制止摩洛哥的「大規模屠殺」，才能贏得全球球迷的尊敬。

目前，FIFA尚未對這些指控作出回應。有批評者認為，若FIFA不正視此事，流浪狗撲殺可能會成為FIFA的「新公關危機」。國際動物聯盟也展開全球行動，曝光摩洛哥的惡行，期待透過國際輿論壓力，讓該國政府實施更人道的處理方式。