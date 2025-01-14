沙灘出現白色與灰色不明球體 澳洲關閉雪梨9處海灘

澳洲當局在夏季度假高峰期發現許多白色與灰色不明球狀物體被沖上岸後，今天下令對泳客關閉雪梨的9處海灘，其中包括著名的曼里海灘（Manly Beach）。

法新社報導，雪梨北部海灘委員會（NorthernBeaches Council）發布聲明表示，包括旅遊熱門景點曼里海灘與迪瓦艾海灘（Dee Why Beach）在內的9處海灘皆已關閉，直至另行通知為止。

委員會表示：「目前發現的（灰色或白色球體）樣本多為彈珠大小，有一些樣本體積較大。」

當地政府表示，他們已收到環境保護局（Environment Protection Authority）的通知，目前正協助環保局採集樣本以進行檢驗。

當局表示：「北部海灘委員會正安排如何安全清除這些物體，並檢查其他海灘。」

去年10月，大小如高爾夫球的球狀物體出現在雪梨著名的邦代海灘（Bondi Beach）與庫吉海灘（CoogeeBeach）。

澳洲官員起初以為這些球狀物體是焦油球（tarball），後來改稱無法確定來源，但它們含有脂肪酸、油脂、人類毛髮與細菌等多種物質。