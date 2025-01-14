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日本流感肆虐 台積電設廠地熊本縣去年底患者數創新高

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本全境流感肆虐，台積電設廠的熊本縣去年最後一週流感患者數為7312人，平均每家醫療機構收治92.56人，創當地統計史新高紀錄。

日本讀賣新聞報導，熊本縣去年12月已發布流感警報，縣府持續呼籲民眾做好室內通風、戴口罩及勤洗手等防疫措施。

加總熊本縣內79家醫療機構回報流感患者數共7312人，縣府表示，這是從留存統計的2003年以來最多紀錄。截至今年1月5日止的一週內，雖然平均每家醫療機構收治患者數已減少到47.87人，但仍然超過發布警報標準的30人。

由於7312人中有近7成的年齡是10多歲，八代市與熊本市等15個地方政府採取全校停課或學年停課等措施。

琉球新報報導，沖繩縣去年12月30日到今年1月5日平均每家醫療機構收治患者數37.04人，縣府今天已發布流感警報。

另外，朝日電視台報導，日本政府厚生勞動省表示，截至今年1月5日止的一週內，根據全境約5000家醫療機構回報，平均每家醫療機構收治33.82例流感患者。

雖然這是全日本流感患者數時隔11週由增轉減，但依舊超過發布警報標準的30人。

從47個都道府縣來看，岐阜縣以平均每家醫療機構患者數70.67人居冠，其次是茨城縣的60.18人；有30個道府縣平均患者數超過發布警報標準。

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