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大馬超商售火腿三明治遭疑有豬肉 伊斯蘭發展局：未獲清真認證

中央社／ 吉隆坡14日專電

大馬巫青團長阿克馬批評馬來亞大學超商門市販售印有清真認證的火腿起司三明治，引發穆斯林社群關注，馬來西亞伊斯蘭發展局調查後證實，這項產品未獲清真認證，並非清真食品。

大馬超商KK Mart去年發生銷售阿拉襪爭議，巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad AkmalSaleh）最近再批評馬大超商門市，疑販賣有「清真」標章、但疑似非清真食品的火腿起司三明治，他認為火腿裡含豬肉是如何獲得認證，要求調查並採嚴厲措施。

馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）獲報後已與國內貿易與生活成本部（KPDN）對業者稽查。根據馬來西亞伊斯蘭發展局今天在臉書（Facebook）聲明，國立大學超商門市銷售的火腿起司三明治未獲清真認證，三明治供應商非獲清真認證業者，將根據2011年貿易法規定由相關單位採取法律行動。

當今大馬（Malaysiakini）、太陽報（theSun）等媒體報導，國內貿易與生活成本部執法官員阿茲曼（Azman Adam）表示，這種違法行為非常嚴重，可能會引起消費者，尤其是穆斯林社群的擔憂，目前查扣有關的三明治樣品將送驗，確認實際成分為何。

對於這起火腿三明治有清真認證惹議事件，大馬超商KK Mart也聲明強調會對供應商採取法律行動。

不過，民主行動黨（DAP）社青團全國組織祕書林政行（Lim Zheng Han）批評阿克馬再次利用種族和宗教話題，煽動穆斯林與非穆斯林之間的對立，毫無政治道德。

他強調，社青團認同清真認證在馬來西亞的重要性，但並非每一個問題都需要被無限放大，尤其不應過度解讀為種族或宗教問題，犯罪者固然應受懲罰，但不應在案件尚未定論前公審。

馬來西亞除華人與印度種族外，信奉伊斯蘭教的馬來人是主要人口結構，宗教對穆斯林來說是相當敏感議題，穆斯林食品必須符合清真（Halal）認證規範。舉凡從產地到餐桌過程都不能受不合法物質污染，清真認證是藉科學化的檢測方式，確認是否合乎伊斯蘭教法規範。

穆斯林 超商 馬來西亞

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