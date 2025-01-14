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南韓首都圈道路結冰！發生多起追撞事故 共100多輛車、17人傷

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
韓國首爾首都圈多地路面出現結冰現象，圖為積雪示意圖。 法新社
韓國首爾首都圈多地路面出現結冰現象，圖為積雪示意圖。 法新社

韓聯社報導，受到降雪和低溫天候影響，韓國首爾首都圈多地路面出現結冰現象，京畿道地區今天上午發生多起追撞事故，共涉及100多輛車，造成17人受傷。

據警方和消防部門，上午5時15分左右，京畿道北部高陽市一山西區自由路九山交叉匝道一帶上行線坡州方向車道發生多起追撞事故和車禍，共涉及44輛車。部分駕駛有擦傷，1名卡車司機受到輕傷，被送醫治療。

上午5時50分左右，高陽市德陽區首爾文山高速公路上行線文山方向車道發生43車追撞事故。上午6時40分左右，該高速公路興道交叉匝道一帶發生18車追撞事故，造成1人重傷、14人輕傷，傷者均已送醫。

上午6時35分左右，京畿道南部安山市常綠區發生7車追撞事故，1人頸部受傷。上午8時5分左右，華城市梧山洞1條單向3車道發生10車追撞事故。幾乎同一時間，水原市勸善區古索洞的1條人車共用道也發生5車追撞事故。

警方和消防部門認為，這主要是因為昨晚低溫雨雪天氣導致路面產生一層透明薄冰，致使車輛因路滑而容易發生車禍。京畿道部分地區今天凌晨出現雨雪天氣，晨間最高氣溫在攝氏零下2度到1度之間。

低溫 南韓 車禍 首爾

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