快訊

國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益

這兩張卡發威！玉山銀再奪11月發卡王 中信銀、永豐銀分居二、三名

憂手機影響青少年身心 巴西校園決定禁用

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

巴西加入法國、中國等國家行列，禁止國中小學生在校園使用手機！巴西總統魯拉13日簽署相關法案，將從2月開始禁止國中小學生在學校使用手機，除非是緊急或危險狀況，或是有教育或特殊需求，才能豁免。由於學童使用智慧型手機衍伸如霸凌、注意力不集中等問題，各國紛紛祭出管制措施。

禁令獲跨黨派支持

根據《美聯社》報導，魯拉表示，人類不能讓演算法取代人性，希望相關修法可以讓兒少獲得更多教育與照顧；教育部長山塔那則說，現代小孩太早接觸網路世界，恐讓家長更難掌握小孩到底做了什麼，他認為，限制智慧型手機使用可以幫助家長管教小孩，此法案罕見獲得巴西左右派跨黨的支持。

許多家長也相當支持此法案，巴西去年10月有調查指出，3分之2的家長支持國中小學生在校園禁用手機，4分之3家長認為，手機帶給孩子的傷害遠比益處多。43歲、有2個女兒的父親拉莫斯就說，限制手機的政策很嚴格，但有其必要，雖然手機讓小孩子搜尋新知很方便，但恐讓小孩減少實體社交機會，「孩子需要多點實體互動。」

青年用手機問題多

拉莫斯13歲的女兒伊莎貝拉也說，很多同學因為手機導致無法專心學習，她支持禁令，不過認為這無法完全改善學習受影響的問題，例如霸凌與社交壓力等。巴西2023年已有3分之2的學校不同程度禁止學生在學校使用手機，28%則是完全禁止。

近年來，各國許多研究或觀察指出，小孩使用手機後，霸凌、自殘傾向、焦慮。注意力不集中等現象都有上升的趨勢。《土耳其通訊社》提到，包括奈及利亞、柬埔寨、南韓與紐西蘭等國家都禁止學校使用智慧型手機。

台灣尚未全禁手機

歐洲新聞網》提到，法國、英國、荷蘭、義大利、匈牙利、西班牙、愛爾蘭與瑞典等國家紛紛都禁止國中小學生在學校使用智慧型手機，除非有緊急需求。台灣方面，教育部目前有公布「校園攜帶行動電話使用規範原則」，尚未強制禁止學生在學校使用手機，但已有許多家長與老師團體紛呼籲校園禁用。

【更多精采內容，詳見

使用手機 小孩 小學生 巴西

延伸閱讀

金寶擴大巴西與泰國產能 看好2025年業績持續成長

比亞迪遭控 引進數百名非法大陸工人到巴西建廠

洛興雅難民船抵印尼 官員：週末期間逾200人上岸

巴西亞馬遜雨林陷乾旱 2024火災次數創17年新高

相關新聞

沙灘出現白色與灰色不明球體 澳洲關閉雪梨9處海灘

澳洲當局在夏季度假高峰期發現許多白色與灰色不明球狀物體被沖上岸後，今天下令對泳客關閉雪梨的9處海灘，其中包括著名的曼里海...

南韓首都圈道路結冰！發生多起追撞事故 共100多輛車、17人傷

韓聯社報導，受到降雪和低溫天候影響，韓國首爾首都圈多地路面出現結冰現象，京畿道地區今天上午發生多起追撞事故，共涉及100...

為2030世足賽做準備 摩洛哥將對300萬隻流浪狗「大屠殺」

2030年世界盃足球賽將由西班牙、葡萄牙和摩洛哥三國共同舉辦。摩洛哥為了迎接年度盛事，竟打算對街上的流浪動物進行「大屠殺」，藉此來美化市容。若計畫真的按時進行...

神聖沐浴日降臨 印度教大壺節2天已逾1500萬人朝聖

赤身裸體、塗抹聖灰的一群群印度教苦行僧今天率先跳進北印度聖河裡沐浴聖水，纏結的長髮綹隨著他們的動作甩動。這是本屆「大壺節...

大火焚城動物也成災民！加州如何收容寵物？

洛杉磯大火自1月7日爆發將近一周，至12日晚間已導致24人死亡，另有至少16人失蹤，約1萬2,000棟房屋受損。洛杉磯當局撤離逾15萬名居民，當中許多人有飼養寵物，洛杉磯郡立動物保護與控制局（DACC）也全面出動，協助安置並救助五花八門的動物災民，包含犬貓、鳥類、孔雀、爬蟲類等寵物或農家牲畜。許多動保組織、甚至民間獸醫院都主動收容了大量無家可歸或受傷的動物，盡可能在無情烈火中挽救更多生命。

川普政府可望開大門？未來搭星艦出國旅行不是夢

比現在客機更快的飛行器一直是人類夢想，即使協和客機停運也擋不住這種需求。樂觀科學家預測，SpaceX Starship 火箭不只為月球和火星任務擔任運輸載具，現在可能川普政府支持下提供地球交通服務，將來紐約到上海只需 39 分鐘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。