憂手機影響青少年身心 巴西校園決定禁用

巴西加入法國、中國等國家行列，禁止國中小學生在校園使用手機！巴西總統魯拉13日簽署相關法案，將從2月開始禁止國中小學生在學校使用手機，除非是緊急或危險狀況，或是有教育或特殊需求，才能豁免。由於學童使用智慧型手機衍伸如霸凌、注意力不集中等問題，各國紛紛祭出管制措施。

禁令獲跨黨派支持

根據《美聯社》報導，魯拉表示，人類不能讓演算法取代人性，希望相關修法可以讓兒少獲得更多教育與照顧；教育部長山塔那則說，現代小孩太早接觸網路世界，恐讓家長更難掌握小孩到底做了什麼，他認為，限制智慧型手機使用可以幫助家長管教小孩，此法案罕見獲得巴西左右派跨黨的支持。

許多家長也相當支持此法案，巴西去年10月有調查指出，3分之2的家長支持國中小學生在校園禁用手機，4分之3家長認為，手機帶給孩子的傷害遠比益處多。43歲、有2個女兒的父親拉莫斯就說，限制手機的政策很嚴格，但有其必要，雖然手機讓小孩子搜尋新知很方便，但恐讓小孩減少實體社交機會，「孩子需要多點實體互動。」

青年用手機問題多

拉莫斯13歲的女兒伊莎貝拉也說，很多同學因為手機導致無法專心學習，她支持禁令，不過認為這無法完全改善學習受影響的問題，例如霸凌與社交壓力等。巴西2023年已有3分之2的學校不同程度禁止學生在學校使用手機，28%則是完全禁止。

近年來，各國許多研究或觀察指出，小孩使用手機後，霸凌、自殘傾向、焦慮。注意力不集中等現象都有上升的趨勢。《土耳其通訊社》提到，包括奈及利亞、柬埔寨、南韓與紐西蘭等國家都禁止學校使用智慧型手機。

台灣尚未全禁手機

《歐洲新聞網》提到，法國、英國、荷蘭、義大利、匈牙利、西班牙、愛爾蘭與瑞典等國家紛紛都禁止國中小學生在學校使用智慧型手機，除非有緊急需求。台灣方面，教育部目前有公布「校園攜帶行動電話使用規範原則」，尚未強制禁止學生在學校使用手機，但已有許多家長與老師團體紛呼籲校園禁用。

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