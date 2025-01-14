過量遊客擾民 北海道七星之樹旁整排白樺樹遭砍
日本北海道美瑛町知名觀光景點「七星之樹」旁的整排白樺樹，今天已知全數被砍伐，原因跟太多慕名而來觀光客影響當地交通及民眾生活的「觀光公害」等有關。
日本札幌電視台（STV）報導，美瑛町知名的「七星之樹」旁，原先有一排受觀光客歡迎的美麗白樺樹，但目前已全數被砍伐。
近年許多觀光客慕名而來拍照，大量人潮除外溢到車道上影響車輛通行外，甚至出現隨意闖進農田等對當地居民帶來負面影響的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）。
相關人士等表示，鑒於觀光客太多影響交通及白樺樹陰影覆蓋農田造成農作物歉收等情況，當地農家等在跟町公所等商議後決定進行砍伐。
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