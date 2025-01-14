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效仿澳洲 印尼考慮限制兒童使用社群媒體

中央社／ 雅加達14日專電

印尼正準備效仿澳洲，限制兒童使用社群媒體。通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）表示，政府正起草相關法規，以規範使用社群媒體的最低年齡，但目前仍在研究階段，並未透露更多細節。

穆迪雅指出，她已與總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）討論該提議，也獲得批准。相關法規是為了保護兒童免受社群媒體平台有害內容的侵害。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，穆迪雅13日在總統府與普拉伯沃見面後向媒體表示，「總統高度關注兒童議題，並指示我們繼續推動該倡議，徹底研究以確保能實施」。

穆迪雅說：「（該法規）仍處於早期階段，我們希望先進行全面研究。」她補充，保護兒童免受網路負面影響是普拉伯沃的首要任務。

澳洲去年11月通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的法案，在全球致力遏制科技巨擘權力之際，為其他國家建立遵循標準。新法預計2025年11月生效。

印尼 普拉伯沃 澳洲 社群媒體

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