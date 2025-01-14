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宮崎強震「釋放11顆原子彈能量」 專家示警：規模7地震機率提高5倍

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日本宮崎縣外海昨（13日）發生規模6.9強震。圖／取自USGS網站
日本宮崎縣外海昨（13日）發生規模6.9強震。圖／取自USGS網站

日本宮崎縣外海昨天發生芮氏規模6.9強震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，規模6.9強震「相當於11顆原子彈釋放能量」，而這次地震原因與去年8月8日規模7.1地震相同。根據統計，未來一周震央50公里範圍內發生規模7以上強震機率提高5倍，且可能引發海嘯，國人若要前往日本旅遊要留意。

日本九州地區宮崎縣外海昨晚發生規模6.9地震，震源深度約30公里，震央位於宮崎縣外海日向灘，日本氣象廳一度針對宮崎縣和高知縣發布海嘯警報，預估海嘯高度約1公尺，而宮崎港也出現20公分的海嘯。

郭鎧紋指出，這起規模6.9強震，地震原因與去年8月8日規模7.1地震相同，震央位於宮崎外海的「日向灘」，只是這次釋放約11顆原子彈能量，去年規模7.1則釋放約22.6顆。

日本NHK指出，宮崎市、宮崎縣高鍋町和宮崎縣新富町測得最大震度為5弱，而宮崎縣部分地區、福岡縣、佐賀縣、熊本縣、大分縣及鹿兒島縣最大震度為4級。

郭鎧紋表示，日本氣象廳召開了由地震專家組成的評估委員會，針對南海海槽地震與昨晚9時19分左右發生的最大烈度，略低於5級的地震之間的關，進行了調查，最後發布「調查終了」臨時訊息，表示發生「南海海槽特大地震」的可能性並不高於正常水準。

但郭鎧紋指出，根據日本統計1904至2014年的全球地震資料，在發生規模6.9強震後，未來一周在震央50公里範圍內，發生規模7以上強震機率提高5倍，且可能引發海嘯，包含四國、九州、宮城縣、靜岡縣、和歌山縣等，東京以南的太平洋側都要注意海嘯，提醒國人近期若要前往日本旅遊要留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

地震 強震 日本 氣象署 海嘯

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