快訊

詐團「藍道」替收賄前所長求情 稱兩人感情好「願刑度都加我身上」

竹南某科技公司實驗室火警 火勢猛烈仍在灌救控制中

針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

比利時抗議年金改革全國大罷工 陸空交通癱瘓學校關閉

中央社／ 布魯塞爾13日綜合外電報導

比利時機場與鐵路勞工為了抗議政府可能實施的年金改革，今天進行全國大罷工，造成比利時陸空交通癱瘓。許多學校今天也繼續關閉。

路透社報導，比利時機場因行李處理員、安全人員和其他地勤人員罷工，幾乎半數航班取消。比利時國家鐵路公司（NMBS）也表示，全國火車班次只有少數行駛。首都布魯塞爾的大眾運輸同樣大受影響。

比利時2024年6月國會選舉後嘗試組成新政府的幾個政黨正在討論的年金改革方案，引發勞工不滿，今天將在全國各地集會抗議。數以萬計比利時教師預計參加示威，導致學校關閉。

比利時組閣談判已拖沓數月，缺乏任何實質進展。針對政府財務與受到質疑的年金改革，坐上談判桌的5個黨一直無法達成共識。

年金改革 比利時 罷工

延伸閱讀

面對憲訴法爭議 卓榮泰：新法恐癱瘓憲法法庭

立委修憲訴法癱瘓憲法法庭 卓揆：最大的政治算計

中國便宜原生塑膠壓境 比利時新創放棄回收再生計畫

耶誕樹也能吃？比利時大城鼓勵入菜 食品局警告萬萬不可

相關新聞

Z世代連換燈泡都不會 英國年輕人年平均砸5萬元請人做家務

近期英國一項調查發現，相較於前面的世代，現在的Z世代（1997年至2012年出生的人）更不知道如何做一些簡單的家務，寧可花錢請專業人士處理，光是每年花在請人的費用就高達平均1,300英鎊（約5.1萬台幣）。

日本河口湖超商出現新景象 遊客輪流拍照大排長龍

日本山梨縣富士河口湖車站外的羅森（LAWSON）超商，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引遊客拍照打卡，但也成為「觀光公...

旅客更不愛轉機 新噴射客機速度快、體積小 直飛比率提高

隨著航空公司利用新型噴射客機重新規畫航線網路，愈來愈多旅客搭乘直達航班，以避開擁擠的樞紐機場。

波蘭軍方出包！240枚反坦克地雷未卸貨 竟在IKEA倉庫找到

反坦克地雷這樣威力強大的軍火，局然出現在IKEA倉庫！波蘭軍方於去年7月遺失了240枚的反坦克地雷，最後居然在家具品牌IKEA的倉庫中找到。

放蛇袋時大意！泰著名蛇王被毒蛇咬入院 做1事自救仍有截肢風險

專家也會一時大意！泰國1名著名蛇王因為17年來經常處理毒蛇，而且擔任義工向民眾講解應對毒蛇及幫忙捉蛇，廣受當地民眾歡迎，…

我的囚租人生：倫敦公宅大火，燒出國家無視弱勢族群的殘酷真相

不只牆壁厚薄，人們對公宅的共同經驗，往往是整棟建築決定的。但若要真正理解英國社宅現況和綠人巷的歷史，我們還得檢視一些建築以外的面向。我是某些建築方式的產物，更是英國居住政策的產物。政策造成了我們今日的處境：許多公宅被忽視、被嫌棄、被瞧不起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。