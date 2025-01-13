比利時抗議年金改革全國大罷工 陸空交通癱瘓學校關閉
比利時機場與鐵路勞工為了抗議政府可能實施的年金改革，今天進行全國大罷工，造成比利時陸空交通癱瘓。許多學校今天也繼續關閉。
路透社報導，比利時機場因行李處理員、安全人員和其他地勤人員罷工，幾乎半數航班取消。比利時國家鐵路公司（NMBS）也表示，全國火車班次只有少數行駛。首都布魯塞爾的大眾運輸同樣大受影響。
比利時2024年6月國會選舉後嘗試組成新政府的幾個政黨正在討論的年金改革方案，引發勞工不滿，今天將在全國各地集會抗議。數以萬計比利時教師預計參加示威，導致學校關閉。
比利時組閣談判已拖沓數月，缺乏任何實質進展。針對政府財務與受到質疑的年金改革，坐上談判桌的5個黨一直無法達成共識。
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