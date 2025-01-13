德國2024年度惡詞出爐 由「生物德國人」拔頭籌

德國今天公布2024年度惡詞，由「生物德國人」拔頭籌。這個詞突顯「真正德國公民」與「次等德國公民」的區隔，評審團認為這是一種「日常種族歧視」，因此把它評選為年度第1名惡詞。

德國自1991年開始，每年1月中旬都會選出前一年帶有歧視、誤導性或違反民主原則的年度惡詞（Unwort des Jahres），藉以提高公眾對語言使用的敏感度，避免不當用語的流行助長社會分裂。

2024年度惡詞由「生物德國人」（biodeutsch）拔頭籌，此詞由「bio」（生物的）與「deutsch」（德國的）組成，最早出現在2002年科隆（Köln）一部街訪當地白人的影片中。

這部影片由科隆反種族歧視團體製作，透過街訪白人社區居民，挑戰他們對「德國人」的定義與分類標準。然而，近年「生物德國人」ㄧ詞已脫離原始語境，被用來區隔和貶低具有移民背景的德國公民。

根據「年度惡詞」官方新聞稿，評審團表示，「生物德國人」最初作為反種族歧視運動的諷刺性表達，近年被非諷刺的使用，將「德國身份」與「生物血統」掛鉤，進一步助長社會區隔與歧視。

評審團進一步說明，這個詞彙的使用方式違反民主平等與包容理念，它構建了一種「虛構的優勢群體」，在當今社群媒體中流行，形成一種可能引起德國社會對立的排外現象。

第二名的惡詞則是「暖氣禁令」（Heizungsverbot），因被用來誤導公眾對德國「建築能源法」（GEG）的理解而入選。

評審團指出，「暖氣禁令」一詞讓人誤以為政府全面禁止使用暖氣，實際上，法規只要求德國居民新安裝的暖氣系統中，使用至少65%可再生能源，並未完全禁止暖氣等傳統供暖設備。

「年度惡詞」最早由法蘭克福大學語言學教授史洛瑟（Horst Dieter Schlosser）於1991年發起，最初由政府資助的「德國語言協會」（GfdS） 負責運作。

然而，1993年，評審團將時任總理柯爾（HelmutKohl）在移民政策辯論中使用的詞彙「過度異化」（Überfremdung）選為年度惡詞，遭到柯爾政府施壓。

由於評選標準與政治干預引發分歧，主要評審學者於1994年脫離德國語言協會，確保評選不受政治影響，自此成為獨立的社會與語言批判性評選活動。