火腿三明治有清真認證惹議 大馬巫青團長要求調查

馬來西亞KK Mart曾銷售阿拉襪引發穆斯林反彈。巫青團長阿克馬昨天批評位於馬來亞大學的超商門市，疑販賣有「清真」標章、但疑似非清真食品的火腿起司三明治，他認為火腿裡含豬肉是如何獲得認證，要求調查並採嚴厲措施。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報報導，馬來亞大學暫時關閉校內2家超商進行調查。馬大聲明強調會確保校內販賣產品來自符合相關法律、標準、規定與程序的供應商。

巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（MuhamadAkmal Saleh）透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文說：「舊傷仍未癒合，如今又被刺傷了新的傷口。」

他在臉書發布影片質疑，馬來亞大學（UM）校園內的便利超商KK Mart販賣的火腿起司三明治，為什麼能獲得清真認證標章貼紙。

阿克馬說，火腿裡含有豬肉，但包裝背後竟有清真認證，他不知火腿什麼時候變成清真食品，這款產品是如何獲得清真認證標章。

馬來西亞除華人與印度種族外，信奉伊斯蘭教的馬來人是主要人口結構，宗教對穆斯林來說是相當敏感議題，穆斯林食品必須符合清真（Halal）認證規範。

馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）對清真認證十分嚴格，舉凡從產地到餐桌過程都不能受到不合法物質污染，清真認證是藉由科學化的檢測方式，確認食品是否合乎伊斯蘭教法相關規範，絕非「沒有豬肉（nopork）」那麼簡單，

馬來西亞KK Mart去年販售帶有「阿拉」字眼的襪子，引發穆斯林社群掀抗議抵制風潮，大馬地方法院最終分別判處KK超商與襪子供應商罰款馬幣6萬令吉（約新台幣44萬元），全案落幕。