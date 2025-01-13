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Z世代連換燈泡都不會 英國年輕人年平均砸5萬元請人做家務

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一項調查發現有近四分之一受訪者不會換燈泡。示意圖／ingimage
英國一項調查發現有近四分之一受訪者不會換燈泡。示意圖／ingimage

近期英國一項調查發現，相較於前面的世代，現在的Z世代（1997年至2012年出生的人）更不知道如何做一些簡單的家務，寧可花錢請專業人士處理，光是每年花在請人的費用就高達平均1,300英鎊（約5.1萬台幣）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國自行車及汽車公司Halfords對2000名成年人進行調查，發現現在的Z世代年輕人正在喪失做簡單家務的能力。

調查數據顯示，有五分之一的受訪者連扳手是什麼都不知道，甚至有近四分之一的人不會換燈泡。這些人在受訪時表示，他們覺得爬梯子「太危險」，寧可花錢請「專業人士」代勞。除此之外，有三分之一的年輕人覺得自己連洗車都做不到，還有許多人受訪時表示這類的家務是請爸媽幫忙。

Z世代平均每年花1,300英鎊（約5.1萬台幣）請人代勞，相較之下，X世代（1965年至1980年出生的人）平均年花費386英鎊（約1.5萬台幣），嬰兒潮世代（1946年至1964年出生的人）更只年花253英鎊（約1萬台幣）請人代勞。

調查指出，Z世代被稱為「GOTDITs」（Get Others To Do It，叫別人幫忙做的世代），因為他們連一些簡單的DIY能力都沒有。舉例來說，受訪者中有30%認不出一字起子，21%認不得扳手，當然就更甭提要自己簡單修理家中物品。

調查認為，年輕世代逐漸喪失這類實用的生活技能，可能會讓他們更依賴專業服務，甚至失去面對一些簡單問題的應對能力。

英國

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