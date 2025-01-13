德鐵公布高鐵計畫 布拉格到德勒斯登僅需1小時

德鐵近日公布從布拉格至德勒斯登的高鐵德國段計畫影片，旨在將兩地交通時間從2.5小時縮短至1小時。據德媒報導，最快將於2032年動工，工程預計需要12年，但此計畫也引發部分反對聲音。

據捷克媒體Expats.cz報導，近期德國鐵路公司（Deutsche Bahn）公布連接捷克首都「布拉格」到薩克森邦首府「德勒斯登」（Dresden）的高鐵德國段計畫影片，其中包括穿越德、捷邊境的厄爾士山脈（Ore Mountains）的一條30公里隧道。

從德鐵最新釋出的視覺化影片可見，列車將從德東城市海德瑙（Heidenau）進入厄爾士山脈隧道，隧道出口位在捷克的查巴若維采（Chabařovice）。

影片還強調隧道內設置的緊急疏散通道，必要時可透過巴士協助乘客撤離。除此之外，現有的德勒斯登到海德瑙路段，也將進行現代化升級。

厄爾士山脈的隧道預計將成為德國最長隧道，但這項計畫也引發沿線地方政府的反對。邊境地區居民已提交超過600份投訴，包括要求取消該項目並尋找替代方案。

反對聲浪主要針對潛在風險、成本、噪音與交通中斷的擔憂，特別是捷克北部城市拉貝河畔烏斯季（Ústí nad Labem），這座城市將主要受到施工影響。

根據德國地方報紙報導，預計最快將於2032年開始施工，整個工程需約12年完成。在高鐵啟用後，最高時速將達到320公里，而採機車牽引的列車（locomotive-hauled trains）最高時速可達230公里。

這項計畫是加強捷克與德國跨境交通連接的重要一步。除了使布拉格至德勒斯登的交通時間從2.5小時縮短至1小時，也使布拉格到烏斯季的時間縮短至30分鐘，大幅提升區域交通連接性。

捷克境內高鐵基礎建設的總成本預計約為8000億克朗（約新台幣1兆元）。

儘管仍處於構想階段，但未來的計畫還包括從布拉格到樂斯拉夫（Wroclaw）的路線、皮爾森（Pilsen）到慕尼黑路線，以及從德勒斯登主線分支到捷克摩斯特（Most）的支線。