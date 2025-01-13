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提供更佳服務 全球各大物流集團增雇華語員工因應大陸+1勢頭

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

法國達飛海運（CMA CGM）、瑞士德訊（Kuehne+Nagel）與德國DHL等全球性物流集團加緊在歐洲、東南亞及拉丁美洲等「中國+1」目的地部署華語員工，為更多中國製造業將擴張海外基地預作準備，以便對海外的中國大陸客戶提供更佳服務。

由於美─中貿易緊張升高，使西方國家買主及政治人物想要削減從中國進口的產品，促使中國業者採取分散策略，將生產基地利往其他低成本的生產中心。

飛達海運旗下的物流公司捷飛通運（CEVA）表示，最近與說華語的員工在歐洲設立「中國服務台」，包括銷售與客戶服務專家，並計劃在未來幾年增雇更多華語員工。

德訊集團指出，公司近年來已經在匈牙利與斯洛維尼亞重新部署中國員工，主要是支持華為科技在歐洲的業務，而且也在將員工從中國重新部署到越南、馬來西亞及巴西。計公司將在今年春季在上海安排「內地─海外」活動，從多個國家引進經理人員，以進一步重新布局中國員工，並會見中國客戶。

DHL表示，過去幾個月一直在重新部署更多華語員工，包括銷售人員。這些人員已派往越南及印尼等東南亞國家，並準備將這項計畫擴張到匈牙利、德國及墨西哥等市場。DHL執行長皮爾森表示，「我們已經界定許多能從供應鏈分散、中國+1以及對川普緊張情勢下受益的國家」，而在海外雇用更多中國員工將「確保我們能在這些國家取得合理的市占率」。

越南及泰國等新興生產業中心吸引大量中國製造業者進駐；2024年1-10月期間，中國是越南第二大外人直接投資（FDI）來源，投資額約36億美元。

物流業者指出，儘管川普有意對中國產品加徵關稅，但他們預期中國製造業者將繼續從更多國家出口產品。

物流 華語 越南

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