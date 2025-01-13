波蘭軍方出包！240枚反坦克地雷未卸貨 竟在IKEA倉庫找到

反坦克地雷這樣威力強大的軍火，局然出現在IKEA（宜家家居）倉庫！波蘭軍方於去年7月遺失了240枚的反坦克地雷，最後居然在家具品牌IKEA的倉庫中找到。

根據路透報導，出包的四名波蘭士兵將被指控怠忽職守，並面臨最高五年的監禁。

波茲南地區檢察官辦公室發言人瓦爾茲尼亞克(Lukasz Wawrzyniak)表示，這起事件發生於去年的7月4日至7日之間，當時波蘭軍方正將一批地雷從波蘭東部的哈伊努夫卡(Hajnowka)，通過鐵路運往位於莫斯蒂(Mosty)的彈藥庫。然而有240枚反坦克地雷未被卸下，直到7月16日才在一間家具店倉庫附近的鐵路側軌被發現。

瓦爾茲尼亞克表示，目前地雷的相關部件均已被軍方妥善封存。

IKEA波蘭分公司CEO多比斯-圖魯斯卡(Malgorzata Dobies-Turulska)也證實，軍方從一輛運抵Orla分公司倉庫的貨車車廂上取回了爆裂物，「相關物品當天就被軍方收回」。

波蘭國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）則表示，軍方在事件發生後已採取所有適當行動。

目前這起事件的相關嫌疑人均未認罪，此外，根據波蘭媒體報導，與後勤事務相關的凱普琴斯基(Artur Kepczynski)將軍被解職與此事有關聯。