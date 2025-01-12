細菌可抗宇宙輻射 科學家盼用以探索太空

以後只要吃抗輻射細菌，人類能長期探索太空？科學家近日鑽研被號稱「柯南細菌」的「抗輻射奇異球菌」，發現它內部會產生由錳離子、磷酸鹽和肽形成的合成抗氧化劑「MDP」，讓細菌可以抵抗人類可承受量5千倍的輻射。科學家盼研究此種細菌，讓人類可以更長時間待在宇宙，或是作為降低輻射病變的藥物。

比人類耐輻射5千倍

根據《英國廣播公司》報導，美國統一服務大學的教授戴利表示，人類能吸收的單位輻射量最高是5戈雷，但「柯南細菌」最高可以到2.5萬戈雷，是人類的5千倍。「柯南細菌」之所以能如此抗輻射，是因為內部有大量的錳離子、磷酸鹽和肽（小蛋白質分子）組成的抗氧化物「MDP」造成。

「柯南細菌」還可以在非常乾旱、炎熱與極端的環境生存，包括沙漠、熱泉與曾受到核汙染的地區都有發現過其蹤跡。西北大學教授霍夫曼指出，他們將細菌樣本丟進電子自旋光譜儀檢測，發現它會根據鎂離子的多寡有不同的行為。結合這些結果，科學家希望能將此細菌應用在人類未來的太空旅行。

盼多研究抗輻射菌

「人類如果要長時間在火星活動，首先要克服高劑量的宇宙背景輻射。」戴利表示，若要保障太空人從事長期太空任務，還能安全返回地球的話，就必須要好好研究如何將此細菌的特質應用到人類身上，例如研發出可口服的輻射保護劑，保護太空人的細胞免受輻射侵害。

《現代生物期刊》有論文提到，如水熊蟲等微生物的耐輻射能力超過人類可吸收能量的1千倍，也讓許多科學家研究這些小生物在極端環境如何存活，盼能將相關的成果應用到人類的醫學與太空領域。

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