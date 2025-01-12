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氣旋奇多前腳剛走 馬約特島又面臨風暴紅色警戒

中央社／ 馬穆楚11日綜合外電報導

法國印度洋海外屬地馬約特島（Mayotte）不到1個月前遭遇氣旋奇多（Chido）重創，今天將面臨另一個風暴的強風豪雨威脅。

法新社報導，氣旋「迪克拉迪」（Dikeledi）即將通過馬約特島南部，當局從格林威治標準時間11日19時起啟動氣象紅色警戒。

鑒於上月中旬氣旋「奇多」造成嚴重破壞，當局現呼籲民眾應「高度警戒」。

法國氣象局（Meteo-France）預測當地將出現「強風豪雨」，並說大雨可能引發洪水，建議居民尋找庇護所並儲備食物和水。

氣旋「迪克拉迪」在格林威治時間11日16時30分左右來到馬達加斯加（Madagascar）東北岸，並直撲旅遊勝地諾西貝島（Nosy Be）。

法國新任海外領地部長瓦爾斯（Manuel Valls）在接受法新社訪問時表示：「我們不能掉以輕心」，他提到天氣預報顯示將「降下豪雨且雨勢不斷」，風速高達每小時110公里。

馬約特島是法國最貧困的省分，上個月來襲的「奇多」是當地90年來最致命的氣旋，造成巨大破壞，導至最少39人喪生、5600多人受傷。

法國 豪雨

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