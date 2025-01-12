日本九州北部傍晚前防大雪 關東南部有機會降雪

日本九州地方受到寒流等影響降雪，日本氣象廳呼籲九州北部到今天傍晚前嚴防大雪。另外，關東地方南部受低壓影響，部分地區也可能降雨或降雪，必須留意路面結凍等情況。

日本放送協會（NHK）報導，九州地方北部及南部部分地區今天開始下雪，到明天上午為止的24小時預測降雪量較多的地區，在山區可能有15公分、平地也可能有3公分。

氣象廳呼籲九州北部民眾到今天傍晚前要留意大雪，及可能對交通帶來的影響。

至於受到低壓通過本州島帶來影響，關東地方北部及南部都有機會降雨或降雪。目前東京23區主要以降雨為主，應該無積雪之虞。

朝日電視台報導，日本正受本季入冬最強寒流侵襲，今天連關東地方南部都有機會降雪。

TBS電視台報導，今天包括九州地方及四國地方為主的地區都有機會降雨或降雪，在山區更要注意大雪。

目前預測從關東地方到九州地方的多數地區，今天最高氣溫將不會超過攝氏10度，西日本地方白天氣溫仍十分寒冷。

北陸地方明天受低壓接近影響會開始降雪及降雨，東日本地方山區明天上午降雪也可能一度增強。