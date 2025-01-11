訪日客大增 成田機場每年飛機起降上限擬增為34萬次

因應訪日客大增，日本成田國際機場公司（NAA）正與日本國土交通省（交通部）針對成田機場每年飛機起降次數的上限進行磋商，考慮由目前每年30萬次增為34萬次。

日本經濟新聞報導，針對成田機場（位於千葉縣）每年飛機起降次數上限的調高，NAA與國土交通省的磋商已進入最後盤整的階段，預計於本月下旬召開的千葉縣及當地9個市町派代表出席的協商會上正式提案，目標10月開始實施。

NAA表示，有關飛機在成田機場起降的次數，預估2024年度（截至2025年3月底的財會年度）共25萬次。因訪日客需求增加，2026年起一年起降次數估計將增為30萬次。一年起降次數34萬次的話，是成田機場目前所擁有的跑道、滑行道等可因應的上限。

成田機場每年飛機起降次數上限可望從10月增為34萬次，但起降時間帶仍不變更，同現行的自上午6時起至翌日凌晨0時為止。

NAA從2024年秋天開始就向成田機場所在地的千葉縣及當地市町做說明。

日本政府觀光局（JNTO）調查顯示，2024年訪日客截至11月為止，累計逾3300萬人次，刷新過去於2019年創下的最高紀錄。利用機場進出的需求大增。

成田機場也計畫新建跑道或延伸跑道等，預計2029年起降次數可增為每年50萬次。