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訪日客大增 成田機場每年飛機起降上限擬增為34萬次

中央社／ 東京11日專電
因應訪日客大增，日本成田國際機場公司正與日本國土交通省針對成田機場每年飛機起降次數的上限進行磋商，考慮由目前每年30萬次增為34萬次。圖為成田機場資料照。圖／美聯社
因應訪日客大增，日本成田國際機場公司正與日本國土交通省針對成田機場每年飛機起降次數的上限進行磋商，考慮由目前每年30萬次增為34萬次。圖為成田機場資料照。圖／美聯社

因應訪日客大增，日本成田國際機場公司（NAA）正與日本國土交通省（交通部）針對成田機場每年飛機起降次數的上限進行磋商，考慮由目前每年30萬次增為34萬次。

日本經濟新聞報導，針對成田機場（位於千葉縣）每年飛機起降次數上限的調高，NAA與國土交通省的磋商已進入最後盤整的階段，預計於本月下旬召開的千葉縣及當地9個市町派代表出席的協商會上正式提案，目標10月開始實施。

NAA表示，有關飛機在成田機場起降的次數，預估2024年度（截至2025年3月底的財會年度）共25萬次。因訪日客需求增加，2026年起一年起降次數估計將增為30萬次。一年起降次數34萬次的話，是成田機場目前所擁有的跑道、滑行道等可因應的上限。

成田機場每年飛機起降次數上限可望從10月增為34萬次，但起降時間帶仍不變更，同現行的自上午6時起至翌日凌晨0時為止。

NAA從2024年秋天開始就向成田機場所在地的千葉縣及當地市町做說明。

日本政府觀光局（JNTO）調查顯示，2024年訪日客截至11月為止，累計逾3300萬人次，刷新過去於2019年創下的最高紀錄。利用機場進出的需求大增。

成田機場也計畫新建跑道或延伸跑道等，預計2029年起降次數可增為每年50萬次。

成田機場 日本經濟 觀光局

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