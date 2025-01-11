快訊

獨／「被台灣演藝圈排擠」 64歲鄭智化隔28年獲重生

日本20歲新成人最關注議題 調查結果揭「經濟金融政策」居首

中央社／ 東京11日專電
日本民眾13日過成人節，日本一家市場調查公司上個月針對今年20歲的新成人實施調查顯示，新成人最關注的新聞議題是「經濟金融政策」，其次是「景氣暨就業對策」。示意圖。圖／美聯社
日本民眾13日過成人節，日本一家市場調查公司上個月針對今年20歲的新成人實施調查顯示，新成人最關注的新聞議題是「經濟金融政策」，其次是「景氣暨就業對策」。示意圖。圖／美聯社

日本民眾13日過成人節，日本一家市場調查公司上個月針對今年20歲的新成人實施調查顯示，新成人最關注的新聞議題是「經濟金融政策」，其次是「景氣暨就業對策」。

市調公司Macromill針對500名新成人實施網路調查結果顯示，新成人最關注的新聞議題為經濟金融政策，占41.4%；其次是景氣暨就業對策，占35.4%，相較於去年調查結果，兩者都分別增加6.4個百分點。

去年調查結果，新成人最關注的新聞議題是少子化對策，占34.4%。今年調查結果回答少子化對策的比例減少了將近9個百分點。

新成人被問及值得信賴的資訊來源，以回答「電視」居最多，占47.4%，但較去年減少了7個百分點。其次是回答「網路媒體」者，占31.2%，較去年增加5個百分點。

調查顯示，有在利用2024年上路的新制NISA（少額投資非課稅制度）者占11.2%。有儲蓄或做理財者占56.0%，未儲蓄或做理財者占44.0%。

TikTok的利用率61.2%，這5年來成長為5倍。社交應用程式BeReal的利用率28.2%，比上一年增11.4個百分點。

使用生成AI的頻率每週一天以上者占37.0%。此外，利用智慧型手機檢索，使用ChatGPT者占30.8%，增加了近3倍。可看出新成人的資訊行動出現了新趨勢。

調查顯示，新成人對海外的關心度降低。對「度假打工」的關心度為33.2%，大幅減少了12.6個百分點。

此外，新成人有意願參加成人式（成人節儀式）者僅56.8%。調查顯示參加成人式的意願年年減少。

今年日本的新成人是高中入學時，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，政府發布第一次緊急事態宣言，入學典禮及之後的教育旅行等都取消，高中時代都在疫情期間度過。這項調查，可看出新成人關心的事項、價值觀等。

Macromill自2008年起針對新成人實施調查，本次調查期間是2024年12月6日至10日。

價值觀 少子化 日本 疫情

延伸閱讀

若禁令不變…川普想讓TikTok敗部復活 選項有限

TikTok若真被下架 還有方法可使用嗎？

2025年必訪旅遊盛事！瀨戶內國際藝術季、Coachella音樂節、澳網公開賽、日本賞櫻搶先卡位

日本流感疫情大流行 開學後恐進一步擴大

相關新聞

最強行銷？南韓1款巧克力銷量突暴增 竟與「挺尹錫悅彈劾案」有關

南韓媒體報導，巧克力品牌好時（Hershey's）旗下的好時之吻（Hershey's Kisses）近日在南韓銷量急升，原因竟然與總統尹...

日本20歲新成人最關注議題 調查結果揭「經濟金融政策」居首

日本民眾13日過成人節，日本一家市場調查公司上個月針對今年20歲的新成人實施調查顯示，新成人最關注的新聞議題是「經濟金融...

越南貨輪在鄰近星馬海域沈沒 18名船員全數獲救

新加坡海事及港務管理局（MPA）今（11）日說，越南貨輪Dolphin 18在鄰近新加坡、馬來西亞的海域沈沒，船上18位...

最強寒流侵襲！日本雪地避免6行為防跌倒 備妥3物品減輕傷害

日本近日受到本季最強寒流侵襲，部分地區降下大雪。專業團體建議不習慣雪地生活的民眾避免6項NG行為，預防在積雪道路上跌倒，...

日本福岡機場將啟用第2跑道 每小時略增2起降架次

日本國土交通省昨天表示，預計3月20日啟用福岡機場第2條跑道。但受到機場腹地狹小等條件限制，就算啟用第2條跑道也只能讓每...

日本流感疫情大流行 開學後恐進一步擴大

日本全境入冬以來流感大流行，患者數已創1999年後新高紀錄。專家研判主因跟這幾年流感未流行導致免疫力下降有關，面對各級學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。