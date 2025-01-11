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外國人湧入泰北拜縣非法工作 引當地居民不滿向警遞請願信

中央社／ 曼谷11日專電

許多外國遊客喜歡造訪位於泰國北部的山城拜縣，近年越來越多外國人長住拜縣，甚至經營起生意，但許多人沒有工作證或沒有依法繳稅，引起當地居民不滿，因此希望警方介入調查。

位於夜豐頌府（Mae Hong Son）的拜縣（Pai）距離清邁大約2個多小時車程，因為擁有好山好水且交通便利，是許多外國遊客喜歡造訪的地區，不少人選擇在此小住一陣子或長居。

外國遊客為當地人帶來收入，但過多的遊客為當地人帶來了困擾。鮮新聞（Khaosod）報導，近日由拜縣當地業者和居民組成的團體向拜縣以及夜豐頌府觀光警察遞交請願信，希望警方調查外國人在拜縣非法工作的狀況。

請願團體指出，近幾年越來越多外國人長住在拜縣，有些人開餐廳、開咖啡館、開民宿、經營租車公司、開刺青店、教瑜珈、剪頭髮和在當地市場賣東西，而這些外國人都沒有工作證，甚至從事只有泰國人才能從事的職業，有的人則是利用泰國人當人頭登記公司然後沒有繳稅。

這件事已在拜縣當地社群引起廣大迴響和討論，請願團體蒐集民眾意見後歸納出會對當地社群造成的衝擊，例如經濟上的衝擊，當地居民認為外國人從事這些職業，主宰了當地的市場生態，對當地勞動市場造成不公平競爭，且有人組織非法活動例如使用毒品或是超過時限的夜間派對。

此外還有社會和文化的衝擊，例如造成社會問題如竊盜和肢體衝突，外國人非法工作也會改變當地的文化生活方式，特別是有些人不尊重當地傳統。

請願團體希望警方介入調查，也希望居民能夠蒐集相關證據，如果發生了和外國人相關的意外事件，要回報給相關單位，以便記錄在案。

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外國人 泰國

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