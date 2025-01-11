快訊

不到400公尺！黃國昌烙小草「衝總統官邸」 警被突襲急排人牆擋路

「絕對讓賴清德下台」釘孤枝喊破15萬人 黃國昌哽咽：沒有做錯選擇

陳曉捐款震災「1細節」…與陳妍希婚姻再啟疑竇 吳奇隆也躺槍

越南貨輪在鄰近星馬海域沈沒 18名船員全數獲救

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
新加坡海事及港務管理局（MPA）今（11）日說，越南貨輪Dolphin 18在鄰近新加坡、馬來西亞的海域沈沒，船上18位船員已全數被救起。照片非新聞當事船隻。示意圖／ingimage
新加坡海事及港務管理局（MPA）今（11）日說，越南貨輪Dolphin 18在鄰近新加坡、馬來西亞的海域沈沒，船上18位船員已全數被救起。照片非新聞當事船隻。示意圖／ingimage

新加坡海事及港務管理局（MPA）今（11）日說，越南貨輪Dolphin 18在鄰近新加坡、馬來西亞的海域沈沒，船上18位船員已全數被正好在附近的貨櫃輪Nicolai Maersk趕往救起。事故發生在越南南部城市頭頓（Vung Tau）西南外海274海里處，屬星國海事搜救區域，MPA提醒行經沈船區域的船隻注意航行安全。

事故發生原因目前還不清楚。根據MPA發出的新聞稿，今天早上七時左右，註冊地為香港Nicolai Maersk向MPA旗下的救援協調中心MRCC通報，表示收到越南籍Dolphin 18求救，就要趕去救援。Nicolai Maersk也正是首艘到達事故現場的船隻，18位船員那時已經以救生艇撤離Dolphin 18，Nicolai Maersk將他們全數救起。

MPA表示，MRCC接到通報後，隨即協調搜救行動，並立即向區域內船隻發布航行廣播，警報這起沈船事故，同時通知越南對口機關。獲救Dolphin 18船員目前都健康，他們將在Nicolai Maersk停靠馬來西亞的丹絨柏勒巴斯港（Tanjung Pelepas）後下船。

新加坡 越南 馬來西亞

延伸閱讀

「真人版娜美」嘟嘴暗示「好乾」　23歲越南鮮肉凍抹條

全民權證／聚陽 選價內外20%

台灣醫療軟實力 高醫大攜手越南創立東南亞首座吞嚥障礙中心

東南亞留台大學生未返鄉過年 正修科大安排活動體驗年節習俗

相關新聞

最強行銷？南韓1款巧克力銷量突暴增 竟與「挺尹錫悅彈劾案」有關

南韓媒體報導，巧克力品牌好時（Hershey's）旗下的好時之吻（Hershey's Kisses）近日在南韓銷量急升，原因竟然與總統尹...

越南貨輪在鄰近星馬海域沈沒 18名船員全數獲救

新加坡海事及港務管理局（MPA）今（11）日說，越南貨輪Dolphin 18在鄰近新加坡、馬來西亞的海域沈沒，船上18位...

最強寒流侵襲！日本雪地避免6行為防跌倒 備妥3物品減輕傷害

日本近日受到本季最強寒流侵襲，部分地區降下大雪。專業團體建議不習慣雪地生活的民眾避免6項NG行為，預防在積雪道路上跌倒，...

日本福岡機場將啟用第2跑道 每小時略增2起降架次

日本國土交通省昨天表示，預計3月20日啟用福岡機場第2條跑道。但受到機場腹地狹小等條件限制，就算啟用第2條跑道也只能讓每...

日本流感疫情大流行 開學後恐進一步擴大

日本全境入冬以來流感大流行，患者數已創1999年後新高紀錄。專家研判主因跟這幾年流感未流行導致免疫力下降有關，面對各級學...

大掃除丟不丟東西好掙扎 「後悔事件簿」教你斷開遺憾

每逢過年，許多人都面臨「斷捨離」的艱難時刻。大掃除，家中物品，丟了，終身遺憾；不丟，遺憾終身。清理是一門學問，日本極簡系達人筆子傳授化簡為繁的心法，讓扔東西不再徒留遺憾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。