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最強行銷？南韓1款巧克力銷量突暴增 竟與「挺尹錫悅彈劾案」有關

香港01／ 撰文／王海
南韓總統尹錫悅彈劾案，許多民眾上街支持。圖／法新社
南韓總統尹錫悅彈劾案，許多民眾上街支持。圖／法新社

南韓媒體報導，巧克力品牌好時（Hershey's）旗下的好時之吻（Hershey's Kisses）近日在南韓銷量急升，原因竟然與總統尹錫悅有關。首爾近日氣溫一直在攝氏零下，而在總統府官邸外，一直有支持彈劾尹錫悅的示威者靜坐抗議。他們用銀箔保溫毯包裹身體，以抵禦嚴寒和大雪。這些毯子看上去就彷如好時之吻的銀箔包裝紙，示威者因而得名「吻之示威者」（Kisses Protestors）。這個聯繫造就好時之吻在便利店銷量急升。

南韓有網友認為支持彈劾尹錫悅的示威者披上銀箔保溫毯，外型就好似好時之吻巧克力的包裝。《南韓時報》1月7日報導，南韓某大型連鎖便利店6日發現，平時銷量一般的好時之吻巧克力（Hershey's Kisses），銷量居然比上週增加了8.4%，而這一切居然跟去年12月頒布戒嚴令，導致被國會彈劾停職的總統尹錫悅有關。

5日首爾降下大雪，在漢南洞總統官邸外支持彈劾尹錫悅的示威者拿出銀箔保溫毯裹身抵禦嚴寒，看起來彷如包著鋁箔紙的好時之吻巧克力，因而帶動便利店銷售的好時之吻巧克力熱賣。

南韓有不少網友分享國會議員鄭惠京（정혜경 ，Jeong Hye-kyung）在總統官邸外裹著保溫毯靜坐抗議的照片，並將其照片與好時之吻巧克力的照片相提並論。

據報導，一名經常上綜藝節目的大學物理系教授Kim Sang-wook在社交媒體上表示：「保溫毯是美國太空總署（NASA）的一項發明，用於在太空中保溫。你大可以稱呼這些『吻之示威者』為來自太空的勇士。」

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文章授權轉載自《香港01》

南韓 尹錫悅 巧克力

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