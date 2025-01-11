最強寒流侵襲！日本雪地避免6行為防跌倒 備妥3物品減輕傷害

日本近日受到本季最強寒流侵襲，部分地區降下大雪。專業團體建議不習慣雪地生活的民眾避免6項NG行為，預防在積雪道路上跌倒，及準備3樣物品減輕不慎跌倒時的傷害。

日本北海道放送（HBC）報導，以本州島靠日本海側地區間歇性降雪增強，今天開始的3天連假內，甚至連東京都可能下雪，必須特別留意對交通帶來的影響。

以北海道札幌市為據點，專門研究如何舒適過冬的「冬季生活推進協議會」建議，要預防在冬天積雪道路上跌倒，要避免做以下6項NG行為。

但如果真的不慎跌倒，協議會建議身上有這3樣物品或許能減輕傷害，那就是手套、帽子及後背包。

手套能在跌倒時防止擦傷及割傷；後背包在跌倒時能保護頭部不致觸地，具有緩衝效果；帽子不僅可以保溫，不慎跌倒時也能成為保護頭部的重要裝備。