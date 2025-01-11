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最強寒流侵襲！日本雪地避免6行為防跌倒 備妥3物品減輕傷害

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本近日受到本季最強寒流侵襲，部分地區降下大雪。圖／法新社
日本近日受到本季最強寒流侵襲，部分地區降下大雪。圖／法新社

日本近日受到本季最強寒流侵襲，部分地區降下大雪。專業團體建議不習慣雪地生活的民眾避免6項NG行為，預防在積雪道路上跌倒，及準備3樣物品減輕不慎跌倒時的傷害。

日本北海道放送（HBC）報導，以本州島靠日本海側地區間歇性降雪增強，今天開始的3天連假內，甚至連東京都可能下雪，必須特別留意對交通帶來的影響。

以北海道札幌市為據點，專門研究如何舒適過冬的「冬季生活推進協議會」建議，要預防在冬天積雪道路上跌倒，要避免做以下6項NG行為。

1、避免邊想事情邊走路，及邊跟朋友聊天邊走路。如果要在積雪道路上邊跟朋友聊天邊走路，請一定要相互提醒留意腳下，小心行走。

2、避免邊走路邊看手機或用手機聊天，很多人就是因此分心未察覺光滑路面或積雪高低不平而跌倒。

3、避免兩手拿東西及手插口袋內，因為不慎跌倒時無法保護身體容易導致受傷。

4、避免喝酒後走在積雪道路上，因為喝酒後很難專注在光滑路面。加上反遲變慢及腳步不穩，非常容易跌倒。

5、避免趕時間或奔跑，這會讓鞋子觸地面積縮小導致平衡變差，就容易跌倒。

6、避免穿不適合雪地的鞋子，特別是運動鞋等鞋底光滑的鞋子，很難站在積雪道路上。

但如果真的不慎跌倒，協議會建議身上有這3樣物品或許能減輕傷害，那就是手套、帽子及後背包

手套能在跌倒時防止擦傷及割傷；後背包在跌倒時能保護頭部不致觸地，具有緩衝效果；帽子不僅可以保溫，不慎跌倒時也能成為保護頭部的重要裝備。

北海道 寒流 日本 降雪 鞋子

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